Terjawab Sudah! Nasib Aplikasi PeduliLindungi Setelah Pencabutan Status PPKM

NASIB aplikasi PeduliLindungi setelah pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), telah diputuskan oleh pemerintah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, PeduliLindungi akan diintegrasikan dalam bank data kesehatan individu, yakni platform Satu Sehat.

"PeduliLindungi nanti akan kita integrasikan menjadi sistem Satu Sehat ini juga menginduk ke Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE) presiden dengan komponen data yang namanya Satu Data Indonesia," kata Budi dalam konferensi pers, Kamis (5/1).

Semua data-data kesehatan individu masyarakat akan masuk ke dalamnya dan dimiliki oleh masing-masing masyarakat. Sehingga sampai kapanpun riwayat vaksin, penyakit dan kesehatan akan tercatat dalam platform tersebut.

"Selain itu potensi penyakit turunan juga bisa dihubungkan, dengan demikian akan jauh meningkatkan kualitas diagnostik dan juga layanan kesehatan masyarakat," ujarnya.

Dirinya juga mencontohkan Kabupaten Sumedang yang melakukan pendataan anak dengan stunting bisa terdata dengan baik dengan by name by address. Mulai dari nama, rumah, kondisi rumah, video rumah, hingga riwayat perkembangan tubuh dan sebagainya.

Sehingga pemerintah, dokter, hingga kementerian bisa mengetahui kesehatan populasi masyarakat. Sementara saat ini laporan kesehatan masyarakat dilaporkan melalui keluhan pasien sehingga sulit dibaca.

Diharapkan ke depannya bisa ada pendataan gula darah, diabetes, hipertensi dan sebagainya untuk ibu. Sehingga ketika datang ke posyandu anak dicek stunting dan ibu dicek kesehatannya.

"Setiap bulan ada pengukuran stunting nanti ibu juga dicek tapi kelihatan itu by name by address," pungkasnya. (H-2)