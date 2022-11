Plataran Menteng Menutup Kegiatan 'Truly Timeless Plataran Wedding Roadshow 2022'

"TRULY Timeless Plataran Wedding Roadshow 2022” telah mengakhiri rangkaian penayangannya di Plataran Menteng, Jakarta pada hari Rabu, 9 November 2022, pukul 14:00 hingga 17:00 WIB.

Wedding roadshow ini diadakan sejak tanggal 06 Agustus 2022 di Enam Langit oleh Plataran - Magelang, seri kedua dilanjutkan pada 17 September 2022 di Plataran Bromo, dilanjutkan di Plataran Canggu, Bali pada tanggal 1 Oktober 2022 dan di Plataran Komodo pada tanggal 15 Oktober 2022.

Terletak di pusat kota Jakarta, tepatnya di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 42 Menteng, daerah strategis yang dikenal sebagai pemukiman elit di Jakarta Pusat sejak dahulu kala, Plataran Menteng berdiri megah diatas lahan seluas kurang lebih 1.500 meter persegi.

Plataran Menteng adalah sebuah venue & dining ekslusif berkonsep kolonial dengan nuansa homey yang kental.

Keasrian dan keteduhan yang diciptakan oleh pepohonan rindang yang terdapat di dalam dan di luar bangunan, menjadikan tempat ini menyatu dengan alam. Merepresentasikan kediaman kolonial keluarga bangsawan yang berdomisili di Jakarta,

Plataran Menteng yang terdiri dari tiga lantai serta dilengkapi Rooftop ini menjadikan variasi hidangan Indonesia-Asia yang mendapat pengaruh dari kuliner di era kolonial dan kuliner yang berasal dari daerah Asia sebagai andalannya.

Acara Plataran Menteng "Truly Timeless” sekaligus menutup showcase Plataran Wedding Roadshow 2022 dengan menggandeng kolaborasi bersama vendor pernikahan terkemuka seperti Weddingku dan Bridestory, serta dekorasi anggun dan menawan oleh Suryo Décor, juga menampilkan rancangan gaun pengantin dari perancang busana Eddy Betty dan setelan jas pengantin pria oleh Wong Hang.

Tak kalah pentingnya adalah dukungan dari fotografer papan atas seperti Sweet Escape, dan turut didukung oleh Botanical Essential, Arman Armano untuk make up dan hair do dan wedding cake beserta pilihan merchandise dari The Café Sweet.

Acara undangan ini kerap dihadiri oleh VIP vendor wedding dan perusahaan fotografi terbaik di Jakarta.

Dimulai dengan sesi fotografi bersama para model pengantin di beberapa spot pilihan di area Plataran Menteng dengan latar belakang yang klasik dan memukau.

Ada juga sesi tambahan yang menarik dalam rangkaian kegiatan ini, yaitu mockup prosesi Sangjit dan Holy Matrimony yang dapat menginspirasi acara perkawinan bagi calon pengantin dan para klien wedding vendor lainnya.

"Plataran Indonesia yakin bahwa setiap pasangan menginginkan pernikahan yang terindah, baik dari segi venue, makanan, dan suasana. Oleh karena itu, kami selalu berupaya mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan impian setiap pasangan," jelas Dewi Makes, Founder Plataran Indonesia.

"Dengan pilihan destinasi pernikahan yang paling eksotis di Indonesia, entah di pegunungan, lautan, alam bebas atau pun bangunan bersejarah, Plataran dengan personalized servicenya membuat setiap pernikahan menjadi timeless dan memiliki kesan dan cerita tersendiri," ujar Dewi Makes. (RO/OL-09)