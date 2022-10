Pameran K-Book Tahun Ini Fokus pada Buku Anak dan Remaja

KOREA Cultural Center Indonesia/KCCI dan Publication Industry Promotion Agency of Korea/KPIPA menggelar pameran buku bertema K-Book: Beyond the Hallyu di Lotte Shopping Avenue, Ice Palace Concert Hall, Jakarta, 7-8 Oktober 2022.

Tahun ini, diperkenalkan lebih dari 200 buku dari sejumlah genre, salah satunya adalah buku pembelajaran bahasa Korea dengan fokus pada buku anak dan remaja.

Selain itu, diadakan juga aktivitas pengalaman, seperti membuat pembatas buku dan pemutaran animasi dongeng Korea. Acara ini diharapkan dapat memperluas pembaca lokal dengan memperkenalkan beragam genre dari Hallyu.

Selain itu, tahun ini, KCCI kembali meluncurkan buku Seri Sastra Korea Abad Ke-20. Ini merupakan proyek menerjemahkan cerita pendek Korea ke dalam bahasa Indonesia dengan tujuan mempromosikan kesusastraan Korea.

Seri Sastra Korea Abad Ke-20 Jilid 7 & 8 berisi Si Pandir Adada karya Kye Yong-mook, Kwanghwasa (Pelukis Sinting) karya Kim Dong-in, Hujan Deras karya Kim Yu-jeong, dan Si Bisu Samryong karya Na Do-hyang.

Hari pertama acara diisi dengan upacara pembukaan pameran K-Book yang turut dihadiri Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), perwakilan dari 5 penerbit Indonesia, serta perwakilan dari sekolah dan komunitas. Acara dilanjutkan dengan peluncuran Seri Sastra Korea Abad Ke-20 Jilid 7 & 8 dan pemberian dukungan buku.

Buku-buku yang dipamerkan kemudian akan disumbangkan kepada sekolah-sekolah dan komunitas Hallyu. Komunitas ini memiliki fokus pada pembelajaran bahasa Korea, yang terpilih melalui program Dicari! Komunitas Hallyu, yang diharapkan dapat turut mempromosikan sastra dan bahasa Korea. (RO/OL-1)