Eka Hospital Group dan Cedars Sinai Hospital, Los Angeles Jalin Kerja Sama

EKA Hospital Group resmi menjalin kerja sama dengan Cedars Sinai Hospital, Los Angeles, California, Amerika Serikat AS).

Penandatangan nota kesepahaman (MoU) dilakukan oleh Chief Operation Officer (COO) Eka Hospital Group, Drg. Rina Setiawati bersama Dr. Heitham Hassoun selaku Vice President and Medical Director International Cedars Sinai Hospital di The Westin Jakarta, pada Rabu, (24/8)

Acara penandatanganan MoU juga dihadiri Direksi Eka Hospital, Sinar Mas serta Direksi Cedars Sinai Hospital.

Kerja sama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan Eka Hospital Group terkait penanganan kegawatdaruratan yang dilaksanakan 22-23 Agustus 2022 lalu di Eka Hospital.

Periode kerja sama antara Eka Hospital dan Cedars Sinai Hospital berlangsung selama tiga tahun.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D mengatakan salah satu tugas yang diamanahkan Presiden Republik Indonesia kepada Kementrian Kesehatan (Kemenkes) adalah melakukan transformasi sistem kesehatan nasional, yang meliputi transformasi yang salah satu programnya berupa kerja sama dengan rumah sakit terbaik dunia.

Kemenkes merasa bangga atas terjalinnya hubungan baik antara Eka Hospital dengan Cedars Sinai Hospital.

“Saya berharap dengan kerjasama ini bisa mendorong pelayanan rumah sakit Indonesia baik rumah sakit swasta maupun pemerintah, agar bisa setara dengan rumah sakit luar negeri. Tidak hanya untuk melayani pasien dalam negeri, tetapi juga menarik pasien luar negeri,” ujar Dante.

Sementara itu, drg. Rina Setiawati menjelaskan, kegiatan ini merupakan langkah awal terjalinnya kerja sama antara kedua institusi dalam bidang quality improvement dengan berbagai aspek pelayanan di rumah sakit, terutama pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan penanganan pasien dalam kondisi gawat dan darurat.

“Eka Hospital ingin memberikan yang terbaik bagi Indonesia terutama dalam bidang kesehatan. Dalam kerja sama ini nantinya akan ada transfer pengetahuan dan pengalaman dari Cedars Sinai Hospital,” ujar Rina.

Sementara itu, Managing Director Sinar Mas, Saleh Husin mengatakan, kualitas layanan Eka Hospital terus ditingkatkan seiiring dengan kemajuan teknologi kedokteran yang ada.

“Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan harus selalu ditingkatkan, sesuai dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Meskipun begitu sentuhan kemanusiaan juga tetap nomor satu," jelasnya.

"Kerja sama antara dua negara saya rasa penting untuk mempererat hubungan secara langsung di bidang kesehatan,” ujar Saleh Husin.

Cedars Sinai Hospital dikenal sebagai pusat ilmu kesehatan akademik multispesialis karena telah melatih para profesional medis lebih dari 80 residensi serta menyediakan beasiswa di bidang khusus dan subspesialisasi serta program pascasarjana.

Tak hanya itu Cedars Sinai dinobatkan sebagai salah satu Rumah Sakit Terbaik Amerika oleh US News & World Report secara konsisten serta menempati urutan ke-2 di California dan telah melayani di bidang kesehatan selama 100 tahun.

Eka Hospital Group sebagai jaringan rumah sakit swasta di Indonesia mengemban misi memberikan pelayanan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan selalu melakukan pengkinian dalam berbagi aspek, baik pelayanan kepada pasien, mengembangkan penelitian dan ilmu pengetahuan, serta turut berperan aktif memajukan pendidikan kedokteran di Indonesia.

Selain itu fasilitas serta kemampuan para dokter yang unggul dan tenaga medis yang profesional lainnya pada Eka Hospital Group ini dapat bersaing secara global terutama di bidang ortopedi dan jantung telah diakui oleh Cedars-Sinai Hospital.

Eka Hospital BSD telah meraih akreditasi internasional oleh Joint Commission International (JCI) sejak 2010.

JCI adalah organisasi nirlaba berpusat di Amerika Serikat yang berdedikasi untuk terus meningkatkan standar keselamatan & kualitas layanan kesehatan tingkat internasional.

Saat itu Eka Hospital BSD merupakan rumah sakit internasional termuda di Indonesia, yang mencapai prestasi dalam dua tahun masa beroperasi saja.

Pada tahun 2021 Eka Hospital juga mendapatkan penghargaan “The Most Innovative Hospital 2021” pada Kategori The Best Healthcare Companies yang diselenggarakan CNBC Indonesia dalam ajang CNBC Awards.

Sementara itu dari sisi kemajuan teknologi, saat ini Eka Hospital tengah melakukan pengkinian digitalisasi terutama dalam pelayanan self checkin dengan menggunakan mesin kiosk.

Sebuah institusi pelayanan jasa kesehatan sejatinya memiliki andil besar dalam membekali dan mencetak tenaga kesehatan yang professional di bidang medical emergency.

Dengan kerja sama yang dijalin diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penanganan kesehatan di Indonesia terutama di bidang kegawatdaruratan. (RO/OL-09)