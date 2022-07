PT Asabri Raih Penghargaan CSR Award 2022

PROGRAM Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Asabri (Persero) meraih penghargaan 'The Best SDG’s Program Implementation-2022' kategori Good Health & Well Being. Penghargaan oleh Economic Review ini diberikan dalam acara yang digela , Kamis (28/7).

Piagam penghargaan diserahkan Pendiri Sekolah Sampah Nusantara Pramu Risanto, SE., CPA., MM. selaku Penasehat Dewan Juri serta Direktur Utama Economic Review Irlisa Rachmadiana, SSn., MM kepada Direktur SDM dan Hukum PT Asabri (Persero) Sri Ainin Muktirizka.

Penghargaan merupakan wujud kepedulian PT Asabri dalam menjalankan Program TJSL yang memprioritaskan penyaluran kepada para pesertanya, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dalam pelaksanaan program. Kontribusi dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) juga merupakan salah satu tolok ukur Tim Juri dalam melakukan penilaian CSR Award-V-2022.

"Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Economic Review beserta seluruh dewan juri. PT Asabri adalah BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, dan ASN di lingkungan Kemhan dan Polri. Dalam kesempatan ini, saya mewakili ASABRI ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian bersinergi dalam program CSR bersama Asabri untuk memberikan perhatian lebih kepada para prajurit TNI dan anggota Polri," ujar Rizka dalam sambutannya.

Program TJSL Asabri berkomitmen mendukung bisnis inti dan menciptakan Creating Share Value (CSV) bagi perusahaan yang bermanfaat dan berdampak luas khususnya bagi peserta.

"Selamat dan sukses kepada Perusahaan yang mendapatkan penghargaan CSR Award Tahun 2022 dan semoga dapat menjadi best practice bagi Perusahaan lainnya. Recover Together, Stronger Together," imbuh Menteri Lingkungan Hidup Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc seperti disampaikan Prof. Dr. Winarni selaku Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Energi. (RO/OL-15)