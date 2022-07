The Surosowan Hadirkan Hidangan Pizza Khas Italia Disertai Banyak Promo Menarik

PIZZA adalah hidangan khas Italia yang digemari masyarakat. Pizza berbentuk sejenis adonan bundar dan pipih, yang dipanggang di oven dan biasanya dilumuri saus tomat serta keju dengan bahan makanan tambahan lainnya yang bisa dipilih sesuai selera.

Keju yang dipakai biasanya mozzarella atau keju piza, bisa juga parmesan dan beberapa jenis keju lainnya. Bahan lain seperti diantaranya daging dan saus, seperti salami dan pepperoni, ham, bakon, buah seperti nanas dan zaitun, sayuran seperti cabe dan paprika, dan juga bawang bombai, jamur dan lain lainnya juga bisa menjadi topping untuk pizza.

Pizza biasanya dimakan di restoran, dibeli di pasar grosir atau swalayan, dan dapat pula dipesan melalui telepon atau melalui situs web untuk dibuat, diantar, dan siap untuk disantap di rumah.

The Surosowan, restoran yang berada di area The Royale Krakatau Hotel, Cilegon, terkenal dengan hidangan Asian dan Western. Hidangan seperti Tomahawk Steak, Seafood Fondue, dan Houston Steak adalah hidangan favorit para pelanggan The Surosowan.

Di bulan ini, The Surosowan mulai menyajikan hidangan pizza. Pizza yang disajikan ini berbeda dengan pizza-pizza lainnya yang hadir di Indonesia. Pizza ala The Surosowan ini lebih kepada pizza ala italia yang terkenal dengan kerenyahannya dan adonannya yang tipis namun tetap lezat. Dengan hidangan baru ini, The Surosowan juga memberikan promo-promo menarik khusus hidangan pizza di bulan ini.

Tidak cuma 1 promo, tapi The Surosowan menyediakan 3 promo pizza yang menarik. Salah satu promo yang sekarang sangat diminati adalah promo “Buy 1 Get 1 Free”, seharga Rp85 ribu/net dengan syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu juga ada promo menu lengkap, 1 loyang pizza dan 1 gelas minuman soda, seharga Rp105ribu/net. Sedangkan promo ketiga adalah jika pelanggan membeli sebanyak 3 porsi atau loyang pizza maka akan mendapatkan discount sebesar 20 persen.

Tidak hanya promo-promo yang menarik, pizza ala The Surosowan juga menyajikan 4 varian pizza yang menggairahkan yaitu Pepperoni, Meat Lovers, Margherita, dan Vegetables.

General Manager The Royale Krakatau Rury Ilham, menjelaskan, itu merupakan yang pertama dan satu-satunya italian pizza yang ada di daerah Cilegon, Serang, Anyer, dan sekitarnya.

“The Surosowan mendobrak persaingan american pizza yang sudah lama ada dengan memberikan alternatif the real italian pizza yang terkenal akan kerenyahannya, gurihnya, tipisnya, dan aroma khas kayu bakarnya,” jelasnya.

Rury menambahkan,Th Surosowan mengusung tema adalah ‘The Best Italian Pizza in Town’,

"Kami garap semuanya dengan serius, dengan chef yang handal dalam pengolahannya sehingga semua pizza lover di Cilegon, Serang, dan sekitarnya dapat merasakan pizza asli khas italia" imbuhnya.

Pizza yang disajikan di The Surosowan dibuat secara presisi karena setiap pesanan dibuat oleh tangan chef handal, yaitu Chef Andriawan Supriatna yang merupakan Executive Chef The Surosowan. Pasti hasilnya adalah pizza lezat yang renyah kenyal dan gurih.

Chef Andriawan menjabarkan, pizza yang dibuatnya memakai oven tungku pizza dome yang dibuat dari brick.

“Pembakaran pakai kayu bakar sehingga panasnya lebih merata dan pizza menjadi lebih mengembang tapi tetap renyah,” tambahnya.

Untuk order pizza ini, pelanggan hanya cukup mengunjungi The Surosowan yang beralamat di Jl. KH. Yasin Beji No.4, Cilegon. (RO/OL-7)