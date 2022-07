Vega Hotel Gading Serpong Miliki Fasilitas Mini Water Park

BINGUNG mau ajak keluarga ke mana saat akhir pekan? Bila sedang berada di Gading Serpong atau akan mengunjungi wilayah ini, Anda bisa melepas penat dengan staycation atau berenang di Vega Hotel Gading Serpong.

Ada beragam pilihan kolam renang untuk bisa dijajal bersama keluarga, seperti kolam renang anak – anak dengan tiga jenis perosotan dan kolam renang olympic untuk dewasa atau perenang profesional.

Letaknya yang tidak terlalu jauh dari pintu tol Tangerang yaitu hanya membutuhkan waktu tempuh sekitar 10 menit dengan jarak kira-kira 4 km.

“Memang Vega Hotel Gading serpong kita konsepnya untuk anak muda dan keluarga. Jadi pengunjung Vega Hotel Gading serpong bisa menginap sekaligus bermain air di kolam renang kita sambil melepas pusing atau pun membahagiankan anak-anak," kata Eric Suyoto, Marketing Communications Manager Vega Hotel Gading Serpong, Instagram @vegahotelgadingserpong.

"Untuk pelengkapnya kami pun menyediakan juga Corner kids seperti es krim, sosis bakar dan cemilan lainnya dan minuman yang dapat dinikmati bersama sambil menunggu anak-anak berenang," ujar Eric Suyoto.

Lokasi yang stategis juga merupakan keunggulan dari Vega Hotel Gading Serpong hanya 3 menit dari hotel ke Sumarecon Mall Serpong.

Tidak kalah menarik juga kalau Vega Hotel Gading Serpong setiap akhir pekan juga mempunyai BBQ Pool Side di samping area kolam renang yang dapat disantap bersama keluarga.

Tentunya para pengunjung tidak perlu khawatir karena BBQ disni mempunyai konsep All you can Eat dengan harga yang cocok di kantong .

Kamar Vega Hotel Gading Serpong sendiri mempunyai kamar dengan kapasitas 145 Kamar dengan tiga tipe kamar dan 1 Restaurant indoor dan outdoor, dua area kolam renang serta tujuh meeting room. (RO/OL--09)