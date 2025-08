Agustus Penuh Warna di Kotta GO Yogyakarta: Staycation, Seni, dan Promo Spesial Menyambut Kemerdekaan!

Hotel Kotta GO Yogyakarta(Dok. Kotta GO Yogyakarta)

YOGYAKARTA selalu menjadi kota yang mempesona dengan keunikannya, dan bulan Agustus ini, Kotta GO Yogyakarta hadir dengan berbagai kejutan seru bagi para tamunya, yang akrab disapa Kottalites. Dalam rangka menyambut bulan kemerdekaan, Kotta GO Yogyakarta dan Piyama Cafe menggandeng berbagai aktivitas dan promo spesial, mulai dari diskon menginap, paket seni, kuliner, hingga event komunitas.

Semua dirancang untuk membuat pengalaman di kota ini semakin berkesan!

Promo Staycation Spesial untuk Kottalites

Bagi Kottalites yang merencanakan staycation di Jogja, Kotta GO Yogyakarta menawarkan penawaran menarik sepanjang bulan Agustus. Cukup gunakan kode promo GOINDEPENDENCE saat memesan kamar melalui situs resmi www.kottahotels.com/yogyakarta, dan nikmati harga spesial untuk berbagai pilihan kamar. Nikmati pengalaman menginap yang nyaman dan estetik, dengan harga yang tetap terjangkau!

Baca juga : 1 Agustus Memperingati Hari Apa Saja? Ini Daftar Lengkap dan Maknanya

Pameran Seni ARTJOG dan Promo Happygoart

Agustus juga menjadi waktu yang pas untuk menikmati pameran seni tahunan ARTJOG. Kotta GO Yogyakarta menghadirkan promo HAPPYGOART, sebuah paket bundling kamar dengan tiket masuk ARTJOG.

Kottalites bisa langsung menikmati karya seni terbaik tanpa perlu repot mengantri, setelah check-in di hotel. Pengalaman seni yang tak terlupakan menanti!

Promo Happy Glow: Jaga Kulit Tetap Glowing Selama Liburan

Untuk Kottalites yang ingin tetap terlihat glowing selama liburan, Kotta GO Yogyakarta menawarkan promo HAPPY GLOW. Promo ini bekerja sama dengan seluruh cabang Babies Glow di Yogyakarta, memberikan treatment facial dengan harga spesial. Segera pesan melalui website resmi untuk merasakan relaksasi yang pas setelah menjelajahi kota.

Baca juga : Liburan Bersama Keluarga di Kotta GO Yogyakarta, Kini Makin Hemat dengan Promo Juli

Suasana Hangat Piyama Cafe

Terletak di dalam kawasan Kotta GO Yogyakarta, Piyama Cafe menawarkan suasana hangat dan nyaman untuk segala aktivitas, mulai dari work from cafe hingga sekadar nongkrong santai. Piyama Cafe bahkan berhasil meraih peringkat #1 di TripAdvisor untuk kategori cafe di Yogyakarta! Selama bulan Agustus, berbagai promo spesial menanti para Kottalites:

Fit to Sip: Diskon 15% untuk semua menu non-alkohol bagi yang datang dengan outfit olahraga.

Sajian Nusantara: Paket Ayam Bakar Klaten dan Bir Pletok hanya seharga Rp65.000/nett.

Diskon Spesial Weekday: Potongan 15% untuk semua menu non-alkohol setiap Senin hingga Jumat, pukul 12.00–16.00.

SNAP AND GO: Ajang Foto Instagramable

Bagi Kottalites yang kreatif, jangan lewatkan kesempatan mengikuti SNAP AND GO. Ambil foto estetik di area Kotta GO Yogyakarta atau Piyama Cafe, daftarkan diri melalui bit.ly/SNAPANDGO, dan follow Instagram @kottago.jogja serta @piyamacafe. Foto terbaik akan mendapatkan hadiah berupa voucher menginap dan voucher food & beverage. Siapa tahu foto Kottalites yang menarik akan membawa pulang hadiah spesial!

GO Lucky Bike: Jelajahi Jogja dengan Sepeda Retro

Ingin menikmati suasana Jogja dengan cara yang berbeda? Kotta GO Yogyakarta menyediakan GO Lucky Bike, sepeda bergaya retro yang bisa disewa untuk menjelajahi kota. Dari Malioboro hingga gang-gang penuh hidden gem kuliner Jogja, pengalaman bersepeda ini dijamin menyenangkan dan tentunya instagramable.

Aktivitas Komunitas Seru

Tak hanya promo dan staycation, Kotta GO Yogyakarta juga mengadakan beberapa aktivitas seru untuk para Kottalites:

Trinket Dish Clay Class bersama Rene Pottery: Workshop kreatif seharga Rp160.000. Daftar di bit.ly/GOCLASS24 dan bawa pulang karya tanganmu!

Hotelier Warzone: Turnamen Mobile Legends: Pendaftaran hanya Rp200.000 per tim, terbuka untuk umum. Buktikan siapa yang paling jago di turnamen Mobile Legends ini!

Dengan semangat kemerdekaan, seluruh rangkaian acara dan promo ini adalah cara Kotta GO Yogyakarta dan Piyama Cafe merayakan bulan Agustus. Setiap tamu diajak untuk menikmati hidup, mengekspresikan diri, dan mengeksplorasi Jogja dengan cara yang lebih personal dan menyenangkan.

Jadi, Kottalites siap untuk merayakan kemerdekaan dengan cara yang paling seru? Jangan lewatkan momen spesial ini di Kotta GO Yogyakarta! (Z-10)