Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

Film Believe Raih 800 Ribu Penonton Jelang Momen Kemerdekaan

Fathurrozak
10/8/2025 09:20
Syuting film believe(Dok: Bahagia Tanpa Drama)

FILM Believe hingga saat ini telah mengumpulkan 830.808 penonton. Berdasarkan data dari Cinepoint.com dan filmindonesia.or.id, film bertema perjuangan dan nasionalisme di Indonesia masih harus bekerja keras untuk mengajak penonton ke bioskop. 

Genre ini terbukti sulit menembus angka satu juta penonton, meskipun mengangkat tokoh besar seperti Soekarno atau Kartini. Sementara itu, genre horor dan drama masih menjadi magnet utama. Produser Believe, Celerina Judisari, optimistis Indonesia bisa memproduksi film drama perang yang tak kalah dari segi cerita maupun visual. 

“Kami ingin memberikan pengalaman arena perang yang realistis, yang belum pernah dirasakan penonton. Saya tantang tim produksi saya, mereka tantang saya balik, dan saya jawab bisa. Dari situ terciptalah film yang membuat penonton merasa seakan berada di tengah-tengah pertempuran,” ujar Celerina yang akrab disapa Ayie dalam keterangan resmi, Sabtu (9/8).

Pencapaian lebih dari 800 ribu penonton ini disambut positif para pemeran Believe. Bulan Agustus, yang identik dengan perayaan kemerdekaan, menjadi momentum tepat bagi penonton yang ingin menyaksikan film bertema perjuangan. Wafda Saifan, pemeran Serka Dedi di film ini, berharap Believe bisa bertahan di bioskop sepanjang Agustus.

“Sayang kalau bulan kemerdekaan enggak ada film perjuangan. Suasananya pas banget. Alhamdulillah, enggak sia-sia saya digantung 20 meter demi adegan terjun payung. Ternyata banyak yang menikmati hasilnya,” ujar Wafda Saifan.(M-2)



Editor : Siti Retno Wulandari
