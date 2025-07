Liburan Bersama Keluarga di Kotta GO Yogyakarta, Kini Makin Hemat dengan Promo Juli

Promo libur skeolah Hotel Kotta Go Yogyakarta(Dok. Hotel Kotta GO Yogyakarta)

JULI adalah momen sempurna untuk berlibur, dan Kotta GO Yogyakarta siap menyambutmu dengan beragam promo menarik yang membuat pengalaman menginap lebih seru, hemat, dan berkesan. Di tengah suasana Jogja yang hangat dan kaya budaya, Kotta GO Yogyakarta hadir sebagai hotel yang menawarkan lebih dari sekadar tempat bermalam.

Dengan konsep Warm, Cozy, Adorable, Kotta GO Yogyakarta menyuguhkan kenyamanan maksimal, pelayanan ramah penuh senyum, serta desain ruangan yang estetik — cocok untuk semua jenis pelancong.

Promo Holiday Spesial Juli

Selama bulan Juli ini, kamu bisa menikmati promo spesial Holiday dengan cara yang sangat mudah. Cukup lakukan pemesanan melalui website resmi di www.kottahotels.com/yogyakarta dan gunakan kode promo HOLIDAY untuk mendapatkan harga spesial. Liburanmu di Kotta GO Yogyakarta pun jadi lebih hemat tanpa mengurangi kenyamanan.

Paket Bundling ARTJOG

Bagi kamu yang berencana mengunjungi ARTJOG, Kotta GO Yogyakarta juga menawarkan paket bundling eksklusif melalui promo HAPPYGOART.

Dengan promo ini, kamu bisa memesan kamar sekaligus tiket masuk ARTJOG langsung dari website yang sama. Jadi, kamu tidak hanya mendapatkan tempat menginap yang nyaman, tetapi juga bisa menikmati pameran seni paling ikonik di Jogja tanpa ribet.

Untuk kamu yang ingin memanjakan buah hati selama liburan di Jogja, Kotta GO Yogyakarta memiliki pilihan kamar spesial bernama Suite Wonderstay. Kamar ini dirancang dengan sentuhan ceria yang cocok untuk keluarga dengan anak-anak, lengkap dengan berbagai benefit menarik:

Free tent decoration yang lucu, bisa jadi area bermain anak

Free 2 ice cream untuk menambah keceriaan

Diskon konsumsi di Piyama Cafe, kafe paling nyaman di area hotel

Kotta GO Yogyakarta benar-benar memikirkan setiap detail agar liburan keluarga terasa menyenangkan bagi semua anggota, termasuk si kecil.

Piyama Cafe: Tempat Nongkrong Favorit

Setelah puas menjelajah kota atau menghabiskan waktu bersama keluarga, kamu bisa bersantai di Piyama Cafe, yang berada di area Kotta GO Yogyakarta. Piyama Cafe bukan sekadar kafe biasa — tempat ini bahkan menduduki peringkat #1 di TripAdvisor untuk kategori cafe di Yogyakarta. Suasananya yang tenang dan hangat menjadikannya tempat sempurna untuk work from cafe, mengerjakan tugas, atau sekadar ngopi santai.

Selama bulan Juli, Piyama Cafe menghadirkan dua promo menarik:

Promo “Fit to Sip” — diskon 15% untuk semua menu (kecuali alkohol) bagi kamu yang datang mengenakan outfit olahraga

Promo bundling “Milky Banana” — berisi Blue Coco segar dan Banana Fritter renyah seharga Rp 59.000 saja

Menu ini sangat cocok dinikmati setelah berkeliling kota atau bersantai di sore hari.

GO Lucky Bike: Jelajahi Jogja Lebih Fleksibel

Untuk kamu yang ingin merasakan Jogja dari perspektif berbeda, Kotta GO Yogyakarta juga menyediakan fasilitas GO Lucky Bike, sepeda bergaya yang bisa disewa langsung dari hotel. Dengan layanan ini, kamu bisa menjelajahi Malioboro, Tugu, atau gang-gang penuh hidden gem kuliner dengan cara yang lebih fleksibel dan menyenangkan.

Mulai dari kenyamanan kamar, promo hemat, sajian makanan lezat, hingga pengalaman yang cocok untuk anak-anak — semua tersedia di Kotta GO Yogyakarta. Apa pun tujuan liburanmu, baik staycation santai, liburan keluarga, solo trip, atau weekend getaway, Kotta GO Yogyakarta punya segalanya untuk membuat momen liburanmu lebih seru dan tak terlupakan.

Jadi, tunggu apa lagi? Pesan sekarang juga melalui www.kottahotels.com/yogyakarta, gunakan kode HOLIDAY atau pilih promo HAPPYGOART, dan jangan lupa untuk mencoba serunya menginap di Suite Wonderstay bersama keluarga tercinta.

Let’s GO and make your July full of warmth, comfort, and joy — only at Kotta GO Yogyakarta! (Z-10)