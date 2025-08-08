Golden Tulip Essential Tangerang Rayakan HUT RI Ke-80 dengan Promo Merdeka Sale-Bration dan Lomba Fashion Show Cilik

Golden Tulip Essential Tangerang hadirkan promo Merdeka Sale-Bration(Doc Golden Tulip Essential Tangerang)

DALAM rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80, Golden Tulip Essential Tangerang menghadirkan rangkaian program spesial bertajuk “Merdeka Sale-Bration” dan “Semarak Lomba Fashion Show Cilik” yang berlangsung khusus bulan Agustus 2025.

Program ini merupakan bentuk kontribusi dan antusiasme hotel dalam merayakan momen kemerdekaan bersama masyarakat, tamu, serta keluarga dengan penuh kegembiraan dan semangat kebangsaan.

Merdeka Sale-Bration, yang berlangsung dari tanggal 1 - 31 Agustus 2025, menawarkan harga spesial kamar mulai dari IDR 517.845 nett/room/night.

Promo ini sudah termasuk sarapan untuk dua orang, akses ke kolam renang dengan suasana air terjun, akses ke entertainment & sport lounge, serta diskon 17% untuk F&B.

Sementara itu, pada tanggal 17 Agustus 2025, Golden Tulip Essential Tangerang juga akan menggelar “Semarak Lomba Fashion Show Cilik” yang terbuka untuk umum, bertempat di Lobby Area hotel ulai pukul 15.00 WIB. Lomba ini terbagi menjadi dua kategori usia:

Kategori 1 (Usia 4 – 7 tahun)

Kategori 2 (Usia 8 – 12 tahun)

Dengan biaya pendaftaran sebesar Rp150.000, peserta akan mendapatkan berbagai fasilitas menarik seperti Meals, Goodie bag, dan sertifikat. Para pemenang akan mendapatkan hadiah uang tunai serta piala penghargaan.

“Dirgahayu Republik Indonesia ke-80! Di momen bersejarah ini, kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk ikut merayakan dengan penuh semangat dan suka cita. Melalui promo spesial dan kegiatan menarik untuk anak-anak, kami harap Golden Tulip Essential Tangerang dapat menjadi tempat yang hangat dan penuh makna dalam mempererat kebersamaan keluarga Indonesia,” ungkap Ibu Angel Sugandhi, selaku General Manager Golden Tulip Essential Tangerang.

“Perayaan kemerdekaan tidak hanya tentang mengenang perjuangan, tapi juga menumbuhkan semangat cinta tanah air sejak dini. Fashion show ini kami selenggarakan untuk memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak dalam mengenakan busana daerah serta mengedukasi tentang keberagaman budaya Indonesia,” tambah Kania Citra Agustiara, Marcomm Manager Golden Tulip Essential Tangerang.

Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran lomba, dapat menghubungi WhatsApp di +62 821 1485 0788 atau mengikuti akun media sosial resmi hotel di @gtetangerang. (Adv)