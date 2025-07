Best Western Senayan Rayakan 7 Tahun dengan Promo Menginap dan Giveaway Instagram

Best Western Senayan(Best Western Senayan)

MERAYAKAN 7 tahun kiprahnya sebagai hotel pilihan utama di jantung ibu kota, Best Western Senayan menghadirkan promo istimewa bertajuk “7th Anniversary Celebration Offer”. Promo ini sebagai wujud apresiasi bagi para tamu setia yang telah mendukung sejak awal.

Dengan hanya Rp700.000 nett, tamu sudah bisa mendapatkan 1 malam menginap di Standard Room, Sarapan untuk 2 orang dewasa, Souvenir eksklusif khusus ulang tahun ke-7, Wifi gratis, Parkir gratis, Sarapan gratis untuk 2 anak usia di bawah 5 tahun, Promo ini berlaku terbatas selama bulan Juli 2025, dan dapat dinikmati oleh seluruh tamu yang melakukan reservasi langsung melalui hotel atau situs resmi.

Selain itu, Best Western Senayan juga mengadakan giveaway spesial di akun Instagram resmi @bestwesternsenayan. Satu orang pemenang beruntung akan mendapatkan kesempatan menginap gratis selama 1 malam di kamar Standard, lengkap dengan fasilitas hotel yang nyaman dan strategis di pusat kota Jakarta.

Best Western Senayan, hotel bintang 3 yang berlokasi di Senayan Trade Center (STC), Jl. Asia Afrika No.1, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta, merupakan pilihan ideal bagi Anda yang ingin staycation dengan lokasi strategis di kawasan Senayan, hotel ini berada dekat dengan berbagai pusat perbelanjaan seperti Senayan City Mall dan Plaza Senayan, serta hanya selangkah dari Gelora Bung Karno Complex dan MRT Senayan.

"Perayaan ulang tahun ke-7 ini bukan hanya momen untuk mengenang perjalanan kami, tetapi juga bentuk apresiasi kami kepada para tamu yang telah menjadi bagian dari cerita Best Western Senayan. Kami berharap promo ini bisa memberikan pengalaman menginap yang menyenangkan sekaligus berkesan,” ujar Pingkan Langelo, Director of Sales Best Western Senayan.

Best Western Senayan menawarkan fasilitas ruang pertemuan yang nyaman dengan kapasitas hingga 100 Pax, serta area parkir yang luas di teras dan basement, memastikan kemudahan dan kenyamanan bagi para tamu. Terletak strategis di area emas Jakarta, hotel ini memiliki akses mudah ke berbagai destinasi utama seperti Senayan City, Plaza Senayan, Gelora Bung Karno, Senayan Golf Club, Kementerian Pemuda, Kementerian Pendidikan, Plaza Blok M, Universitas Bina Nusantara, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Bursa Efek Indonesia, dan kawasan SCBD.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi kami di +62 813 9595 8886. Kunjungi juga Best Western Senayan di Senayan Trade Center (STC), Jl. Asia Afrika No.1, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270. (RO/Z-2)