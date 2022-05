Kemenparekraf Jadikan GPDRR 2022 Ajang Indonesia Promosikan Pariwisata

PERHELATAN Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Nusa Dua, Bali menjadi ajang bagi Indonesia untuk turut mempromosikan sektor pariwisata. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

"Sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo bahwa di semua event internasional kita harus mempromosikan pariwisata dan hasil ekonomi kreatif," kata Sandiaga dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (26/5).

Dalam acara GPDRR 2022 sendiri, Kemenparekraf telah memiliki sejumlah program yang akan disuguhkan pada para delegasi yang hadir langsung.

Antara lain dengan mengajak para delegasi untuk mengunjungi sejumlah kawasan wisata di Bali, diantaranya Desa Penglipuran, Tanjung Benoa, Uluwatu, Benoa Penisula, Pure Besakih, Garuda Wisnu Kencana, dan Kerta Gosa.

"Di sana nanti kita akan memperlihatkan kearifan lokal dan bagaimana dan adat setempat mempersiapkan kita untuk lebih tangguh menghadapi bencana yang mungkin akan datang di kemudian hari," beber dia.

Selain itu, Sandiaga menyatakan pihaknya juga akan memperkenalkan makanan khas Indonesia lewat program Spice Up of the World.

Dalam ajang internasional tersebut juga Kemenparekraf mewadahi sebanyak 140 UMKM untuk melakukan pameran. Sektor yang dipamerkan yakni fesyen, kriya dan kuliner.

Pelaku ekonomi kreatif, Aman Waludi menyampaikan rasa senangnya bisa menggelar workshop pada pagelaran internasional ini. Ia yang merupakan Founder Amanda Leather berharap para delegasi bisa menyukai produknya, seperti tas kulit, dompet kulit, jaket kulit dan ikat pinggang.

"Saya juga berharap nantinya bisa berbisnis dengan delegasi yang hadir agar bisa mengekspor porduk kami ke negaranya," ucap dia. (OL-7)