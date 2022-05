GPDRR Ke-7 Ambil Pelajaran dari Pandemi Covid-19

PELAKSANAAN Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ketujuh di Nusa Dua, Bali, telah berlangsung sejak 23 Mei 2022 lalu.

Public Information Officer United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) Omar Amach mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah isu penting yang dibahas dalam forum-forum yang ada.

Pertama, mengenai pembelajaran dari bencana nonalam pandemi covid-19 serta pemulihan sosial ekonomi ke depannya. "Sesi ini akan mempertimbangkan pelajaran yang dapat diambil dari sisi sosial ekonomi yang terdampak pandemi covid-19 dan akan mengidentifikasi peluang untuk memperkuat tata kelola risiko lintas sektor," kata Omar dalam keterangan resmi.

Selain itu, ada pula forum yang akan membahas tentang penurunan risiko bencana dan mendukung adaptasi iklim lewat pemulihan lingkungan.

Omar melanjutkan, hal lain yang akan dibahas di GPDRR ialah mengenai tantangan data dan solusi untuk manajemen risiko bencana.

"Ini merupakan sesi yang penting karena menjadi prioritass utama Sendai Framework untuk dapat memahami risiko dan ini semua bergantung pada pengelolaan data yang baik," beber dia.

GPDRR 2022 dihadiri 7.470 peserta yang berasal dari 185 negara anggota dan observer Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), baik secara online maupun offline.

GPDRR akan berlangsung hingga 28 Mei 2022 dengan mengusung tema besar From Risk to Resilience: Towards Sustainable Development for All in a Covid-19 Transformed World. (H-2)