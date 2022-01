Lawan Varian Baru Covid-19, NeoClinic Luncurkan Immune Booster 

KASUS varian baru Covid-19 di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan data dari Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID), Indonesia menempatkan posisi tertinggi kedua setelah Singapura sebagai negara dengan kasus omikron terbanyak di Asia Tenggara per Kamis, 13 Januari 2022 lalu. Pemerintah telah lakukan serangkaian program mitigasi untuk mengurangi penyebaran kasus Omikron Indonesia.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan serta selalu menjaga daya tahan tubuh sebagai langkah awal untuk menekan penyebaran varian baru Covid-19. NeoClinic, klinik kesehatan berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Ralali.com tanggapi penyebaran Omikron Indonesia dengan meluncurkan immune booster untuk tingkatkan imunitas tubuh.

Immune booster merupakan proses penyuntikan antioksidan berisi vitamin C dan multivitamin B kompleks yang dapat meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh.

“Ralali.com terus berupaya bantu pemerintah Indonesia dalam menekan angka penyebaran Covid-19 terlebih lagi dengan hadirnya varian baru Omikron. Melalui NeoClinic, kami berikan solusi kesehatan lewat Immune Booster Vitamin C dan Multivitamin. Dengan hadirnya immune booster ini diharapkan dapat meminimalisir risiko terkena penyakit Covid-19,” tegas Joseph Aditya, CEO & Founder dari Ralali.com dalam keterangan tertulisnya.

NeoClinic hadirkan dua varian immune booster, yakni Immune Booster Vitamin C 500mg dan Immune Booster Multivitamin. Proses Immune Booster Vitamin C 500mg ini diberikan melalui intravena yang bermanfaat untuk meningkatkan kadar vitamin C dalam tubuh dengan cepat. Vitamin C merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk dapat beraktivitas secara normal, berenergi dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh.

NeoClinic juga menawarkan layanan home service untuk memudahkan pelanggan yang akan melakukan injeksi immune booster tanpa harus pergi keluar rumah. Proses infus Immune Booster Multivitamin juga diberikan melalui intravena bertujuan untuk menjaga daya tahan tubuh dan meningkatkan stamina karena mengandung beberapa vitamin penting bagi tubuh seperti vitamin C, B1, B2, B6, dan B12. Multivitamin ini juga berperan sebagai nutrisi esensial untuk mengoptimalkan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein sebagai sumber energi. (RO/OL-7)