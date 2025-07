Rekomendasi Vitamin Sirup Penambah Nafsu Makan Anak

ilustrasi(freepik)

MEMASTIKAN anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup bagi tubuh tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Terlebih, anak tersebut memiliki nafsu makan yang sangat rendah. Namun, bagi para orangtua tidak perlu khawatir, penanganan kurangnya nafsu makan pada anak dapat dilakukan dengan memberikan vitamin penambah nafsu makan pada anak.

Sebelum memberikan vitamin pada anak, tentunya para orang tua juga harus berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi terlebih dahulu. Konsultasi itu dilakukan untuk menemukan vitamin yang cocok serta dosis penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Dilansir dari National Health Service (NHS), direkomendasikan bahwa untuk anak yang berusia 6 bulan hingga 5 tahun untuk mendapatkan vitamin A, C, dan D setiap harinya. Suplemen dengan vitamin tersebut dapat menjadi pilihan untuk kecukupan nutrisi anak, terutama jika anak memiliki nafsu makan yang rendah.

Berikut beberapa vitamin untuk penambah nafsu makan anak:

1. Vidoran Plus

Vidoran Plus merupakan suplemen vitamin berbentuk sirup dengan varian rasa jeruk yang bermanfaat sebagai penambah nafsu makan anak yang dilengkapi dengan multivitamin untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Vidoran Plus dilengkapi dengan vitamin A, vitamin B1, Vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, dan vitamin D.

2. Scott's Emulsion

Scott's Emulsion merupakan suplemen vitamin berbentuk sirup yang mengandung minyak hati ikan kod yang merupakan sumber vitamin A, vitamin D, dan asam lemak omega 3. Vitamin ini dapat membantu menambah nafsu makan anak, membantu memelihara kesehatan anak, serta membantu tumbuh kembang anak.

3. Curcuma Plus Sharpy

Curcuma Plus Sharpy hadir tidak hanya sebagai vitamin penambah nafsu makan. Namun suplemen ini juga dapat mendukung perkembangan sel otak dan meningkatkan daya tahan tubuh anak. Tentunya suplemen vitamin ini dapat menjadi pilihan tepat bagi orang tua untuk mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak.

4. Vitabumin

Vitabumin ini dapat membantu menjaga pertumbuhan kesehatan pada anak. Suplemen ini mengandung madu murni dengan extra albumin ikan gabus dan temulawak.

Kandungan tersebut berfungsi untuk menambah nutrisi dan memberikan nafsu pada anak. Selain itu, Vitabumin juga dapat membantu anak untuk menyerap saripati gizi makanan sehingga dapat meningkatkan berat badan pada anak.

5. Curmunos Sirup

Curmunos sirup merupakan suplemen yang juga dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin pada anak, meningkatkan nafsu makan, dan menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, suplemen ini juga dapat meningkatkan respon sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit.

6. Sanbe Kids Emulsion

Sanbe Kids Emulsion merupakan suplemen vitamin yang bermanfaat untuk meningkatkan nafsu makan, kecerdasan, dan tumbuh kembang pada anak. Sanbe Kids ini mengandung Vitamin A, B1, B2, B6, B12, Nicotinamide, Kolin, L-lisin, HCI, Ca Hypophosphite, dan minyak hati ikan kod.

Selain itu, suplemen ini juga memiliki kandungan ekstrak curcuma yang berguna untuk memenuhi kebutuhan vitamin untuk anak.

7. Seven Seas Kids

Seven Seas Kids merupakan multivitamin mengandung minyak ikan yang berfungsi menambah nafsu makan, membuat cerdas, mempertajam penglihatan anak, dan menyehatkan jantung.

8. Likurmin Sirup

Likurmin Sirup merupakan suplemen vitamin penambah nafsu makan anak. Sirup ini memiliki rasa jeruk, menjadikan vitamin ini disukai oleh anak-anak.

Disamping itu, vitamin ini memiliki kandungan asam amino esensial dengan kombinasi Vitamin B kompleks, Niacinamide, Asam Pantotenat, dan Kurkuminoid yang tentunya bermanfaat sebagai penambah nafsu makan untuk anak. (H-4)