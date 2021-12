100 Juta Penduduk Indonesia Sudah Divaksinasi Covid-19 Lengkap

PEMERINTAH menyatakan bahwa 100,03 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan dosis lengkap atau dua kali menerima dosis vaksinasi covid-19 per Selasa, 7 Desember. Angka ini mencapai 49% dari total sasaran 208,2 juta orang yang harus divaksinasi di Tanah Air.

berdasarkan rangkuman dari Our World in Data pada 6 Desember 2021, Indonesia menduduki peringkat ke-5 negara dengan jumlah terbanyak vaksinasi covid-19 dosis lengkap setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan Brazil. Ini berdasarkan rangkuman dari Our World in Data pada 6 Desember 2021.

"Capaian vaksinasi kita tak lepas dari modal sosial masyarakat Indonesia yang tinggi dengan saling bahu-membahu berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan vaksinasi,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di lansir laman resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (9/12).

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) telah menargetkan vaksinasi lengkap untuk 208,2 juta warga akan dicapai di Maret atau April tahun depan. Sedangkan untuk penyuntikan dosis pertama sudah mencakup lebih dari 143 juta warga atau 70% dari target 208,2 juta yang harus dicapai di akhir Januari 2021.

Vaksinasi dosis lengkap menjadi syarat perjalanan dari dan ke Indonesia. Indonesia termasuk negara dengan kategori Level 1 yang merupakan kategori rendah. Pelaku perjalanan yang ingin berkunjung ke Tanah Air, diisyaratkan harus sudah divaksinasi dosis lengkap sebelum bepergian.

Di satu sisi, Menkes mengaku berupaya meningkatkan percepatan vaksinasi dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat, seperti TNI/Polri, pemerintah daerah, BUMN, organisasi keagamaan dan sosial, dan pihak swasta dalam mencapai target vaksinasi

Kemenkes juga mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan seluruh pos pelayanan vaksinasi, Unit Pelaksana Teknis di bawah Kemenkes, seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), rumah sakit vertikal, politeknik kesehatan di seluruh Indonesia untuk melakukan vaksinasi kepada semua target sasaran tanpa memandang domisili atau tempat tinggal pada KTP.

“Vaksinasi menjadi salah satu upaya penting dalam mengurangi laju penyebaran virus sehingga mengurangi lonjakan kasus dan membawa kita keluar dari pandemi," kata Budi. (OL-13)

