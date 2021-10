Dukung Penggiat Digital Ciptakan Peduli Kesehatan dan Lingkungan

LINGKUNGAN hidup menjadi kesatuan antara makhluk hidup dan nonhidup meliputi berbagai unsur serta manfaatnya, termasuk interaksi seluruh spesies dan sumber daya alam. Lingkungan memberikan kontribusi terbesar terhadap timbulnya masalah kesehatan masyarakat.

Selain lingkungan, nutrisi pun penting di setiap langkah kehidupan manusia untuk masa depan yang lebih baik. Di sisi lain, saat ini Indonesia masih dihadapi dengan permasalahan akan isu lingkungan maupun kesehatan dan nutrisi. Contoh terdekat ialah pada isu permasalahan sampah plastik dengan Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik kelaut terbesar kedua di dunia. Ada pula permasalahan stunting dan malanutrisi yang masih dialami oleh anak di Indonesia.

Era digitalisasi saat ini memungkinkan perkembangan informasi secara cepat. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat untuk belajar termasuk memahami isu kesehatan dan lingkungan contohnya melalui kanal blog, video, hingga media sosial yang semakin banyak digunakan sebagai platform dengan fokus pada kesehatan khususnya di era pandemi. Karenanya, Danone Indonesia bekerja sama dengan KG Media kembali hadir dalam program Danone Digital Academy (DDA) 2021 yang mengusung tema Langkahku Wujudkan Lingkungan dan Hidup yang Lebih Sehat. Acara ini berlangsung pada 18-27 Oktober 2021 secara daring.

Program itu merupakan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman seputar isu kesehatan dan lingkungan di dunia digital. Sebanyak 50 peserta yang dipilih dari 1.000 pendaftar diajak untuk menjadi content creator yang memiliki kemampuan inisiator, kreator, dan katalisator di lingkungan atau masyarakat sekitar. Tahun ini merupakan tahun ke-5 Danone Digital Academy terselenggara yang diawali sejak 2017 dan sudah memiliki alumni sebanyak empat angkatan yang di dalamnya terdapat content creator (bloggers & vloggers).

Menurut Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin menjelaskan sejalan dengan visi perusahaan yaitu One Planet One Health, pihaknya berkomitmen membawa kesehatan ke sebanyak mungkin orang melalui produk maupun inisiatifnya termasuk edukasi masyarakat seputar isu kesehatan dan lingkungan. "Untuk itu, kami meluncurkan program Danone Digital Academy untuk mengajak masyarakat menjadi penggerak dalam mengedukasi sesama akan isu kesehatan dan lingkungan," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (30/10).

Danone Digital Academy 2021 menghadirkan modul pembelajaran yang bersifat soft skill yakni peningkatan kemampuan peserta terkait pembuatan konten di digital hingga modul yang bersifat hard skill yakni peningkatan pengetahuan peserta tentang isu kesehatan dan lingkungan. Sosok pemateri yang kompeten dan inspiratif di bidang mereka di antaranya Vivi Yulaswati selaku Kepala Sekretariat Nasional TPB/SDGs Bappenas yang membahas mengenai Interconnection Health Of People & Planet, Fellexandro Rubby selaku Penulis Buku & Content Creator yang membahas mengenai Finding an Attractiveness Themes for Your Content!, dan Karyanto Wibowo selaku tim Sustainable Development Danone Indonesia yang membahas mengenai One Circular Planet: How Business Can Contribute to Create Better Planet.

Nurullah selaku COO Kompasiana menjelaskan selama program, peserta juga dibimbing dan didampingi oleh mentor-mentor yang kompeten. Selain itu, konsep diskusi yang dipadukan dengan games interaktif membuat suasana semakin menyenangkan termasuk saat pengerjaan tugas harian yang terlihat jelas kekompakan antarpeserta. "Yang dilakukan Danone Indonesia bersama Kompasiana melalui program ini dengan melibatkan para kreator konten tidak hanya dapat membangun komunitas baru yang bisa bersinergi demi tercapainya hasil yang baik bagi lingkungan sekitar, tetapi juga ikut meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia terhadap isu kesehatan dan lingkungan."

Dalam proses akhir rangkaian Danone Digital Academy, terdapat dua kategori pemenang yang dipilih untuk menjadi juara 1, 2, dan 3 serta juara favorit yang dipilih berdasarkan karya akhir yang dinilai secara ketat oleh dewan juri yakni para pakar di bidangnya. Arif mengatakan melalui program ini, perusahaan berharap dapat menciptakan digital creator yang dapat membuat konten-konten positif yang sesuai dengan tren saat ini dan meningkatkan kesadaran bahwa kesehatan masyarakat berkaitan erat dengan Kesehatan planet. (OL-14)