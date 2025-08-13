5 Manfaat Daun Sendok untuk Kesehatan dan Cara Konsumsinya yang Tepat

Ilustrasi(Hallo Sehat)

DAUN sendok merupakan tanaman yang sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di Indonesia. Tanaman ini dikenal memiliki berbagai manfaat untuk tubuh, mulai dari meredakan batuk hingga menjaga kesehatan tulang. Namun, agar manfaatnya optimal, konsumsi daun sendok perlu dilakukan dengan cara yang tepat.

Daunnya berbentuk lonjong dengan warna hijau dan memiliki aroma herbal yang khas. Dalam pengobatan tradisional, daun sendok biasanya diolah menjadi minuman seperti teh atau jamu.

Tanaman ini tumbuh di wilayah Eropa, Amerika, dan beberapa bagian Asia, dan mengandung fitonutrien penting bagi kesehatan. Nutrisi lain yang terkandung di dalamnya meliputi vitamin C, flavonoid, saponin, dan limonoida. Kandungan tersebut menjadikan daun sendok bermanfaat untuk berbagai aspek kesehatan.

Baca juga : Jangkau Masyarakat di Pelosok Jateng, Gubernur Dapat Dukungan Kelompok Bisnis Taiwan

Berikut adalah beberapa manfaat daun sendok:

1. Meredakan batuk

Daun sendok mengandung aukubin, flavonoid, dan tanin yang dapat meredakan radang dan iritasi tenggorokan. Kandungan ekspektorannya membantu mengeluarkan dahak, dan mucilage di dalamnya melapisi serta menenangkan tenggorokan. Efektivitasnya bisa berbeda-beda tergantung kondisi dan seberapa parah gejala yang dialami.

2. Mengatasi infeksi saluran kemih

Komponen aukubin dan polifenol dalam daun sendok memiliki efek antibakteri yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi saluran kemih. Flavonoid dengan sifat antiinflamasi turut membantu mengurangi rasa sakit atau perih saat buang air kecil.

Baca juga : Perempuan Korban Stalking Punya Risiko Lebih Besar Terkena Penyakit Jantung dan Stroke

3. Mempercepat penyembuhan luka

Kandungan tanin dan allantoin di dalam daun sendok membantu proses regenerasi sel kulit sehingga luka dapat cepat menutup dan sembuh. Secara tradisional, daun segar sering ditempelkan pada luka ringan, goresan, atau bekas gigitan serangga. Efek antiseptiknya juga membantu mengurangi risiko infeksi, meski penggunaannya harus hati-hati jika luka terlihat parah atau bernanah.

4. Menjaga kesehatan tulang

Daun sendok mengandung asam lemak sehat seperti omega-3 dan omega-6 yang bermanfaat untuk menjaga kekuatan tulang dan sendi. Kandungan tersebut juga dapat mencegah serta mengurangi radang sendi, serta membantu memperbaiki kerusakan akibat penuaan. Dengan konsumsi yang tepat dan gaya hidup sehat, daun sendok mendukung kesehatan tulang, meningkatkan kelenturan sendi, dan mencegah kondisi seperti kekakuan sendi maupun osteoporosis pada lansia.

5. Melancarkan Buang Air Besar (BAB)

Daun sendok memiliki efek pencahar alami karena kandungan polisakaridanya. Senyawa ini diuraikan oleh bakteri usus, sehingga membantu menjaga keseimbangan bakteri baik dan mempermudah buang air besar. Polisakarida juga mengikat air, membuat feses menjadi lebih lunak dan mudah dikeluarkan.

Untuk mendapatkan manfaat optimal dari daun sendok, penting untuk mengolahnya dengan benar dan aman. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

Memilih daun sendok yang masih segar.

Mencuci daun dengan air bersih yang mengalir.

Merebus beberapa lembar daun selama 10-15 menit, lalu meminum air rebusannya.

Menambahkan daun sendok ke dalam teh panas sebagai campuran.

Meski daun sendok memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, penggunaannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu agar hasilnya maksimal dan aman. (Alodokter/Hellosehat/Z-2)