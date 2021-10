CDC AS Kategorikan RI Negara Zona Hijau Covid-19

UPAYA penanganan kasus covid-19 di Indonesia dinilai sangat baik di tingkat nasional dan daerah. Secara umum, terjadi penurunan kasus baru mingguan sebesar 23% dan penurunan kasus kematian sebesar 16%, jika dibandingkan pekan sebelumnya.

“Lebih dari 4 juta orang Indonesia terinfeksi covid-19, namun 96,3% dinyatakan sembuh. Saat ini, kasus aktif Indonesia berada di bawah 1%,” ujar Juru Bicara Pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Reisa Broto Asmoro dalam konferensi pers, Jumat (29/10).

Capaian itu menjadikan Indonesia masuk dalam zona hijau (green zone) oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (AS) atau dikenal US CDC. Adapun zona hijau merupakan kategori untuk negara dengan kasus covid-19 yang rendah dan aman untuk dikunjungi.

“CDC meminta pelancong dari AS yang akan ke Indonesia sudah divaksin lengkap sebelum bepergian," imbuh Reisa.

Di sisi lain, kasus covid-19 di kawasan Eropa hampir mencapai 100 ribu orang per hari. Lalu, kasus covid-1 di AS mencapai lebih dari 70 ribu orang per hari. Menurut Reisa, pandemi tidak akan berakhir di Indonesia, jika di berbagai penjuru dunia masih terjadi penyebaran covid-19.

“Kita harus mendoakan agar situasi di negara lain segera membaik. Pandemi tidak akan berakhir di Indonesia, kalau tidak berakhir di seluruh dunia,” pungkasnya.

Dia mengatakan bahwa di ranah global, Presiden Joko Widodo akan menggencarkan ajakan untuk bangkit di masa pandemi covid-19. “Sebagai Ketua G20 setahun ke depan, Presiden mengajak semua negara maju bekerja bersama. Memastikan akses vaksin covid-19 merata,” tutur Reisa.(OL-11)