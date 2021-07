Kondisi Penderita Covid-19 Turun akibat Albumin Berkurang

SEJUMLAH kajian ilmiah dan penelitian membuktikan bahwa kondisi penderita covid-19 menurun diakibatkan berkurangnya albumin (hipoalbuminemia). Dari awal terjadi pandemi hingga 30 Oktober 2020 menunjukkan 67 studi pada 19.760 pasien covid-19 terbukti bahwa konsentrasi albumin mereka rendah dan memperburuk kondisi penyakit dengan nilai rata-rata 95%.

Itu disampaikan CEO Nucleus Farma Edward Basilianus dalam keterangan resmi, Minggu (4/7). "Temuan itu terdapat dalam studi Paliogiannis et al dalam Jurnal Clinical and Experimental Medicine pada 28 Januari 2021 yang melakukan sistematis reviu dan metaanalisis bahwa hubungan antara konsentrasi albumin dengan tingkat keparahan penyakit akibat covid-19. Pencarian literatur dilakukan di PubMed."

Studi dari Zhang et al (2020) menunjukkan beberapa hasil laboratorium yang muncul pada pasien covid-19 dengan kondisi hipoalbuminemia dialami 89,3% pasien dan mengakibatkan kondisi memburuk. Llmas Maria et al (2020) mengatakan bahwa pasien covid-19 dengan hipoalbuminemia saat masuk (<34g/L) lebih sering terjadi pada nonsurvivors daripada survivor (65,6% vs 38%, p<0,001) dan secara signifikan terkait dengan perkembangan sepsis, sindrom akut, serta menunjukkan hipoalbuminemia ialah prediktor kematian dalam analisis dalam kajiannya.

Karena itu, pihaknya memberikan solusi penanganan yang tepat di masa pandemi dengan produk kaya albumin seperti Onoiwa MX yang dibuat dari ekstrak ikan gabus (Channa striata), ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrizha), dan ekstrak daun kelor (Moringa oleifera). Menurut Edward, ketiga kandungan tersebut sudah biasa dimanfaatkan masyarakat Indonesia sebagai obat tradisional alami. "Onoiwa dapat membantu proses pembentukan albumin dalam tubuh dan meningkatan imunitas tubuh secara cepat, sehingga mempercepat recovery pasien covid-19 serta sangat berguna menjaga daya tahan tubuh para tenaga kesehatan yang bertugas di masa pandemi ini," kata dia.

Sebagai bentuk kepedulian, perusahaan natural medicine facility pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat registrasi dari FDA (Food Drug Administration) dari Amerika Serikat itu memberikan bantuan kepada Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet berupa Onoiwa MX dan Rafa Khomsah, Sabtu (3/7). dr. Nursyahidah, SppFK selaku Wakil Koordinator Kefarmasian dan Terapi Wisma Atlet menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian Nucleus Farma untuk turut serta mengatasi pandemi covid-19 di Indonesia yang saat ini kondisi cukup mengkhawatirkan.

Bantuan donasi suplemen kesehatan ini, imbuhnya, sangat membantu menjaga daya tahan tubuh para tenaga kesehatan di Wisma Atlet yang keseharian harus berjibaku menangani para pasien covid-19. Edward mengatakan sebagai produsen obat modern alami (natural medicine) Nucleus Farma terpanggil untuk ikut berkontribusi dalam mengatasi pandemi covid-19 dengan mendonasikan obat-obat modern alami buatan Indonesia.

Lebih jauh ia menjelaskan Rafa Khomsah mengandung lima senyawa aktif atau dikenal dengan super potent antioxydant yang dapat digunakan sebagai obat alternatif untuk pencegahan dan percepatan pemulihan covid-19. Rafa Khomsah diambil dari bahasa Arab yang berarti kesembuhan dari lima senyawa. Kelima senyawa aktif tersebut yakni jintan hitam/habbatussauda (Nigella sativa), daun jambu biji (Psidium guajava), pegagan (Centella asiatica), temulawak (Curcuma xanthorriza), dan bekatul beras merah (Oryza sativa). Kelima senyawa aktif tersebut sesuai mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh.

"Keduanya juga sudah terdaftar di BPOM dan Food and Drug Administration (FDA), mendapatkan sertifikat halal MUI, dan piagam penghargaan inovasi Indonesia dan dunia," jelas Edward. Onoiwa MX dan Rafa Khomsah telah dipakai di berbagai rumah sakit swasta dan pemerintah untuk proses penyembuhan pasien covid-19. (OL-14)