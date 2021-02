Indonesia Promosikan Dangdut dan Kopi Lewat Kafe di New York, AS

FORUM Indonesia Dangdut Coffee House (IDCH) siap membuka Kafe Dangdut (Dangdut Cafe) di New York pada Mei mendatang untuk mempromosikan musik dangdut dan kopi Indonesia di Amerika Serikat (AS).



Wadah promosi IDCH yang baru diresmikan Jumat (26/2) atas gagasan Konsul Jenderal RI di New York Arifi Saiman bersama penyanyi dangdut Fitri Carlina itu juga didukung sang Raja Dangdut Rhoma Irama, Dangdut in America, dan We People of Culture (WEPOC).



"Ini semua adalah dalam rangka membumikan musik dangdut di Amerika Serikat. Dangdut adalah kekuatan kita, dangdut adalah kebanggaan kita," kata Konjen Arifi Saiman, dalam keterangan resmi KJRI New York, AS, yang diterima di Jakarta, Sabtu (27/2).



Arifi juga menyatakan dirinya optimistis bahwa dangdut mampu mendapatkan pengakuan resmi dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan budaya dan pendidikan, UNESCO.



"Mari kita sama-sama memperjuangkan dangdut untuk mendapatkan pengakuan dunia sebagai budaya kita, supaya dangdut jadi warisan dunia," ujar Arifi menambahkan.



Penyanyi dangdut, Fitri Carlina, yang sempat tampil dalam ajang olah raga di AS beberapa waktu lalu, juga menyampaikan harapannya agar musik dangdut meraih posisi dalam panggung dunia.



Dalam peresmian IDCH, musikus senior James F. Sundah--yang juga bagian dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), menegaskan pentingnya penghargaan terhadap hak intelektual para musisi.



"Saya berharap melalui acara ini, para seniman musik dangdut dapat memperoleh apresiasi hak cipta dan hak terkaitnya," kata James. (Ant/OL-09)