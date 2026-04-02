Pratama Arhan Segera Cetak Sejarah, Jadi Lulusan Pertama Udinus Berijazah Blockchain

Pratama Arhan berpeluang jadi lulusan perdana Udinus dengan ijazah blockchain.(Antara)

Pesepak bola nasional Pratama Arhan berpeluang mencatat sejarah baru di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang. Bukan hanya karena segera merampungkan studi sarjananya, tetapi juga karena ia diproyeksikan menjadi bagian dari lulusan perdana kampus itu yang menerima ijazah berbasis blockchain.

Rektor Udinus Prof Pulung Nurtantio Andono mengatakan Arhan direncanakan mengikuti wisuda pada April 2026, merujuk data dari Biro Akademik Udinus. Jika proses akademiknya tuntas sesuai rencana, Arhan dan angkatannya akan menjadi generasi pertama lulusan Udinus yang mengantongi ijazah dengan sistem digital berbasis blockchain.

Langkah ini menandai babak baru transformasi akademik di Udinus. Kampus tersebut menggandeng Dubai Blockchain Center, Indonesia Blockchain Center (IBC), dan Sealbound UAE untuk menerapkan sistem ijazah berbasis teknologi tersebut.

Menurut Pulung, penerapan blockchain bukan sekadar inovasi teknis, melainkan jawaban atas tantangan era digital, terutama maraknya risiko pemalsuan dokumen akademik. Dengan sistem itu, ijazah tidak lagi hanya berbentuk dokumen fisik, tetapi juga memiliki jejak digital yang transparan, aman, dan tidak bisa dimanipulasi.

Di sisi lain, kehadiran Arhan dalam momentum ini memberi sorotan tersendiri. Sosok yang dikenal sebagai andalan di lini belakang tim nasional Indonesia itu dinilai menjadi bukti bahwa atlet profesional tetap bisa menjaga prestasi akademik di tengah padatnya karier olahraga.

Pulung mengaku bangga terhadap kegigihan Arhan yang mampu menuntaskan pendidikan di tengah aktivitasnya sebagai pesepak bola profesional. Ia juga menyatakan dukungan terhadap rencana Arhan untuk melanjutkan studi ke jenjang magister di Udinus.

“Ini contoh yang sangat positif. Atlet juga harus punya pijakan pendidikan yang kuat,” ujarnya.

Pemain Bangkok United itu baru saja menjalani sidang skripsi pada Program Sarjana Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus, Rabu (1/4). Arhan mengaku sempat diliputi rasa tegang sebelum mempresentasikan hasil penelitiannya di hadapan tim penguji.

Namun, setelah sidang usai, ia menyebut beban yang selama ini dipikul akhirnya terlepas. Arhan dinyatakan lulus dengan revisi dan bertekad menuntaskan perbaikan secepat mungkin agar bisa ikut wisuda tahun ini.

Dalam skripsinya, Arhan mengangkat topik yang lekat dengan posisinya sebagai brand ambassador. Ia meneliti peran brand ambassador, social media marketing, dan brand familiarity dalam meningkatkan penjualan sepatu sepak bola Mizuno.

Selama menempuh kuliah hingga penyusunan skripsi, Arhan mengaku mendapat banyak dukungan dari dosen pembimbing maupun rekan-rekannya di Unit Kegiatan Mahasiswa Sepak Bola Udinus. Bekal pendidikan itu, kata dia, akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk langkah berikutnya, termasuk rencana melanjutkan studi S-2 melalui beasiswa dari Udinus dengan pilihan jurusan Ilmu Komunikasi.

Dosen pembimbing Arhan, Dr Mahmud, menyebut sidang berjalan lancar dan Arhan mampu memaparkan hasil penelitiannya dengan baik. Meski masih ada sejumlah revisi, ia menilai hal itu lumrah dalam proses akademik.

Mahmud menegaskan pihak kampus akan terus mendampingi Arhan hingga seluruh revisi selesai, sehingga proses menuju kelulusan bisa segera dituntaskan. (Ant/Z-10)