Respons Azizah Lihat Pratama Arhan Punya Gebetan Baru

Azizah Salsha

KEHIDUPAN pribadi bek andalan Timnas Indonesia, Pratama Arhan, kembali memuncaki tangga tren di media sosial. Setelah resmi menyandang status duda sejak September 2025, Arhan kini dikabarkan telah memiliki gebetan baru. Sosok perempuan yang disebut-sebut berhasil mencuri hati pemain Bangkok United tersebut adalah Inka Andestha, seorang selebgram dan pebisnis muda.

Namun, yang tak kalah mencuri perhatian adalah bagaimana mantan istri Arhan, Azizah Salsha, memberikan respons terhadap kabar tersebut. Alih-alih menutup diri atau memberikan reaksi negatif, perempuan yang akrab disapa Zize ini justru menunjukkan sikap yang sangat bijak di hadapan publik.

"Alhamdulillah", Jawaban Singkat Azizah Salsha yang Viral

Respons Azizah bermula saat sejumlah netizen mulai membandingkan dirinya dengan Inka Andestha di kolom komentar unggahan terbarunya. Beberapa akun bahkan secara terang-terangan menyebut bahwa Arhan kini telah menemukan pasangan yang lebih cocok dan "setara".

Baca juga : Duduk Perkara Kasus Azizah Salsha: Dari Mediasi Gagal hingga YouTuber Resbob jadi Tersangka

Menanggapi komentar miring tersebut, Azizah Salsha memberikan balasan singkat namun menohok. "Alhamdulillah," tulisnya singkat pada Jumat (13/3/2026). Jawaban ini seketika menjadi sorotan dan dinilai sebagai bukti bahwa Azizah telah sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya.

Mengenal Inka Andestha dan Hubungannya dengan Arhan

Lantas, siapa sebenarnya Inka Andestha? Berdasarkan penelusuran, Inka adalah seorang konten kreator dan pengusaha sukses di usia 25 tahun. Ia diketahui memiliki bisnis di sektor kecantikan dan mode. Rumor kedekatannya dengan Arhan mencuat setelah keduanya sering kedapatan berinteraksi di media sosial dan terlihat dalam lingkaran pertemanan yang sama di Thailand.

Meskipun publik sudah ramai menjodohkan dan memberikan dukungan, baik Pratama Arhan maupun Inka Andestha belum memberikan klarifikasi resmi mengenai status hubungan mereka. Namun, banyak pihak menilai bahwa Arhan berhak untuk kembali mencari kebahagiaan setelah kegagalan rumah tangga sebelumnya.

Status Hubungan Pratama Arhan dan Azizah Salsha Saat Ini

Perlu diketahui bahwa pernikahan Pratama Arhan dan Azizah Salsha resmi berakhir di Pengadilan Agama Tigaraksa pada 29 September 2025. Meski sudah tidak lagi menjadi suami istri, Azizah menegaskan bahwa hubungan kedua keluarga masih terjalin dengan sangat baik.

Zize menyatakan bahwa ia menghargai setiap kenangan yang ada dan tetap mendoakan yang terbaik untuk karier serta kehidupan pribadi Arhan ke depannya. Sikap saling menghargai ini menjadi contoh kedewasaan di tengah panasnya isu yang beredar di dunia hiburan. (Z-4)