Profil Resbob dan Bigmo: YouTuber Tersangka Kasus Fitnah Azizah Salsha

Youtuber Resbob dan Bigmo.(Dok. Youtube)

NAMA Resbob dan Bigmo mendadak menjadi sorotan publik setelah Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan mereka sebagai tersangka pada Kamis (5/3/2026) terkait kasus fitnah Azizah Salsha. Kakak-beradik Youtuber itu terjerat kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap istri Pratama Arhan, Azizah Salsha.

Publik pun mulai mencari tahu siapa sebenarnya sosok di balik akun-akun yang menyebarkan tuduhan perselingkuhan Azizah Salsha tersebut. Berikut adalah profil dan rekam jejak digital Resbob dan Bigmo yang berhasil dihimpun redaksi.

Adimas Firdaus, yang lebih dikenal dengan nama panggung Resbob, adalah seorang kreator konten yang aktif di platform TikTok dan YouTube. Melalui akun TikTok @ibaratbradpitt, ia sering mengunggah konten berupa opini, reaksi, hingga pembahasan isu-isu yang sedang viral di media sosial.

Baca juga : Duduk Perkara Kasus Azizah Salsha: Dari Mediasi Gagal hingga YouTuber Resbob jadi Tersangka

Sebelum terseret kasus Azizah Salsha, Resbob sempat menuai kontroversi besar pada tahun 2024. Ia dilaporkan oleh sejumlah elemen masyarakat karena diduga melakukan ujaran kebencian terhadap masyarakat Suku Sunda dalam salah satu unggahannya. Hal ini menunjukkan bahwa konten-konten yang dibuatnya memang kerap bersinggungan dengan batasan hukum dan norma sosial.

Muhammad Jannah alias Bigmo merupakan adik kandung dari Resbob. Ia mengelola kanal YouTube bernama Nice Guy Mo. Berbeda dengan kakaknya yang lebih aktif di TikTok, Bigmo lebih banyak mengunggah video berdurasi panjang yang berisi diskusi atau monolog terkait isu-isu hubungan (relationship) dan gosip selebriti.

Dalam kasus Azizah Salsha, Bigmo berperan dalam menyebarkan narasi yang dianggap sebagai fitnah melalui kanal YouTube-nya. Meskipun sempat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka saat proses mediasi, status hukumnya kini resmi naik menjadi tersangka karena pihak pelapor menolak upaya damai.

Baca juga : Azizah Tetap Lanjutkan Proses Hukum meski Keluarga Bigmo dan sudah Minta Maaf

Kedua YouTuber ini dikenal sebagai kreator yang sering menggunakan narasi "blunt" atau blak-blakan, yang menurut pihak kepolisian, dalam kasus ini telah melampaui batas kebebasan berpendapat dan masuk ke ranah tindak pidana ITE.

Rekam Jejak Konten Kontroversial

Keberanian kedua YouTuber ini dalam membahas kehidupan pribadi figur publik tanpa bukti yang valid menjadi alasan utama mereka terjerat hukum. Berikut adalah beberapa poin utama terkait aktivitas digital mereka:

Platform Utama Nama Akun/Kanal Fokus Konten TikTok @ibaratbradpitt (Resbob) Opini Viral & Reaksi YouTube Nice Guy Mo (Bigmo) Pembahasan Isu Sosial & Selebriti

Kini, Adimas Firdaus dan Muhammad Jannah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menyatakan bahwa status tersangka ini diberikan setelah melalui rangkaian pemeriksaan saksi ahli, termasuk ahli bahasa dan ahli ITE, yang menyatakan konten mereka memenuhi unsur fitnah. (H-3)