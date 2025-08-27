Pratama Arhan dan Azizah Salsha Bercerai Secara Verstek, Apa Itu?

Ilustrasi(Dok. Instagram @pratamaarhan8)

PESEPAKBOLA Pratama Arhan resmi berpisah dengan istrinya, Azizah Salsha. Pernikahan mereka kandas setelah dua tahun membina rumah tangga. Perceraian itu diputuskan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, pada Senin (25/8), melalui gugatan cerai talak yang diajukan Arhan.

Melansir dari Metro Tv News, juru bicara Pengadilan Agama Tigaraksa, Solahuddin menjelaskan keduanya resmi bercerai secara verstek. Apa itu cerai secara verstek?

Cerai Verstek

Cerai secara verstek merupakan putusan perceraian yang dijatuhkan pengadilan tanpa kehadiran salah satu pihak. Hal ini berarti bahwa meski tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, namun tergugat tetap tidak hadir dalam persidangan.

Syarat Terjadi Cerai Secara Verstek

Terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar sebuah perkara perceraian bisa diputus verstek, sebagai berikut.

1. Gugatan perceraian diajukan secara resmi ke pengadilan yang berwenang.

2. Tergugat sudah dipanggil lebih dari satu kali melalui prosedur resmi ke alamat yang tercatat

3. Tergugat tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga hakim berhak melanjutkan perkara hanya dengan bukti dari penggugat.

Dalam perkara cerai Pratama Arhan dan Azizah Salsha, gugatan Arhan masuk sejak 1 Agustus 2025. Sidang perdana digelar 11 Agustus, namun Azizah tidak menghadiri sidang. Hingga persidangan lanjutan pada 25 Agustus, Azizah juga tetap tidak hadir. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan putusan cerai secara verstek.

Meski demikian, Azizah Salsha masih memiliki hak hukum. Ia bisa mengajukan keberatan atau banding dalam waktu 14 hari apabila tidak sepakat dengan hasil putusan tersebut.

Pratama Arhan dan Azizah Salsha menikah pada 20 Agustus 2023 di Tokyo. Saat itu kabar pernikahan mereka mengejutkan banyak pihak lantaran kedekatan yang jarang tersorot kamera. Hingga tiba-tiba mereka menyiapkan pernikahan di Masjid Indonesia Tokyo.

Pernikahan Arhan dan Azizah digelar sederhana, yang dihadiri keluarga dan kerabat dekat. Meski demikian, sejumlah tokoh penting hadir dalam prosesi ijab kabul Arhan dan Azizah. (H-2)