Berikut Rekomendasi Film Horor Terseram 2026(Doc IMDB)

FILM horor adalah genre film yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut, tegang, dan terkejut pada penonton melalui cerita, suasana, dan efek visual maupun suara.

Film horor biasanya menampilkan unsur-unsur seperti makhluk menyeramkan, kejadian supranatural, pembunuhan atau teror psikologis, serta suasana gelap dan mencekam.

Berikut 9 Rekomendasi Film Horor Terseram 2026

1. Scream 7

Film slasher legendaris kembali dengan teror Ghostface yang lebih brutal dan penuh misteri.

2. 28 Years Later: The Bone Temple

Kelanjutan kisah zombie yang lebih mencekam dengan dunia yang semakin kacau.

3. Return to Silent Hill

Horor psikologis dari game legendaris dengan suasana kota berkabut yang menyeramkan.

4. Send Help

Perpaduan horor dan survival dengan twist tak terduga di pulau terpencil.

5. They Will Kill You

Horor penuh aksi tentang misteri mengerikan di gedung apartemen yang gelap.

6. The Strangers: Chapter 3

Teror pembunuh bertopeng kembali dengan cerita yang lebih sadis dan menegangkan.

7. Psycho Killer

Film thriller horor dengan pembunuh misterius yang brutal dan penuh kejutan.

8. Primate

Horor unik tentang hewan yang berubah ganas dan menyerang manusia.

9. Sengkolo: Petaka Satu Suro

Film horor Indonesia dengan nuansa mistis desa dan teror supranatural yang kuat.

Sumber: indiewire, rottentomatoes