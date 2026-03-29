Konser Dunia Arirang BTS Sasar 5 Negara Amerika Latin Oktober 2026

Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
GRUP K-pop global BTS akan menggelar rangkaian konser besar di lima negara Amerika Latin pada Oktober mendatang sebagai bagian dari tur dunia bertajuk BTS World Tour Arirang. Kabar ini diumumkan oleh agensi mereka, BigHit Music, pada Sabtu.
Total ada 11 konser yang akan digelar di lima kota utama. Tur dimulai di Bogota, Kolombia pada 2-3 Oktober, lalu berlanjut ke Lima, Peru (9-10 Oktober), Santiago, Chile (16-17 Oktober), dan Buenos Aires, Argentina (23-24 Oktober).
Penutup rangkaian konser di kawasan ini akan berlangsung meriah di Sao Paulo, Brasil pada 28, 30, dan 31 Oktober.
Menariknya, ini menjadi konser full-group pertama BTS di Kolombia, Peru, dan Argentina, menandai ekspansi besar mereka di pasar Amerika Latin. Sebelumnya, pada 2022, Jin sempat tampil di Buenos Aires sebagai tamu dalam tur Coldplay.
Tur ini juga menjadi momentum spesial setelah BTS merilis album studio kelima mereka, Arirang. Sebagai pembuka, mereka telah menggelar konser reuni lengkap di Gwanghwamun Square, Seoul, pada 21 Maret lalu, penampilan perdana setelah seluruh anggota menyelesaikan wajib militer.
Tur dunia Arirang sendiri akan dimulai dari Goyang, Korea Selatan, pada 11 April dan dijadwalkan berlangsung hingga 2027, mencakup berbagai kota besar di seluruh dunia. (Koreatimes/Z-10)
Pertunjukan yang didatangkan langsung dari Cili tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 14 hingga 29 Maret 2026 di Atrium The Park Pejaten.
Ekuador usir Dubes Kuba setelah Trump wacanakan "friendly takeover". Menlu Kuba sebut langkah ini akibat tekanan agresif AS untuk isolasi Havana di kawasan.
Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menegaskan SDA Venezuela adalah hak mutlak rakyatnya dan memperingatkan bahaya preseden buruk intervensi asing.
Donald Trump ancam Presiden Kolombia Gustavo Petro terkait kokain dan klaim Kuba segera runtuh tanpa sokongan Venezuela. Ketegangan Amerika Latin meningkat.
Alat pelacak, yang dipasang otoritas narkotika Thailand, menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut bergerak ke utara menuju perbatasan Myanmar.
BTS resmi umumkan album studio kelima berisi 14 lagu yang rilis 20 Maret. BigHit Music juga isyaratkan pengumuman tur dunia pada 14 Januari.
Seorang wanita asal Brasil ditangkap kepolisian Yongsan setelah berulang kali mendatangi dan membuat keributan di kediaman Jungkook BTS.
Platform Weverse dilaporkan lumpuh akibat lonjakan trafik usai BigHit Music umumkan jadwal rilis album ke-5 dan tur dunia BTS. Simak detail comeback OT7 di sini.
Bighit Music kembali memberikan pembaruan mengenai langkah hukum yang tengah mereka ambil demi melindungi BTS dari berbagai aktivitas berbahaya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved