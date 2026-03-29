 Gana Buana
29/3/2026 20:30
Konser Dunia Arirang BTS Sasar 5 Negara Amerika Latin Oktober 2026
BTS gelar tur dunia Arirang di 5 negara Amerika Latin Oktober 2026.(Netflix)

GRUP K-pop global BTS akan menggelar rangkaian konser besar di lima negara Amerika Latin pada Oktober mendatang sebagai bagian dari tur dunia bertajuk BTS World Tour Arirang. Kabar ini diumumkan oleh agensi mereka, BigHit Music, pada Sabtu.

Total ada 11 konser yang akan digelar di lima kota utama. Tur dimulai di Bogota, Kolombia pada 2-3 Oktober, lalu berlanjut ke Lima, Peru (9-10 Oktober), Santiago, Chile (16-17 Oktober), dan Buenos Aires, Argentina (23-24 Oktober).

Penutup rangkaian konser di kawasan ini akan berlangsung meriah di Sao Paulo, Brasil pada 28, 30, dan 31 Oktober.

Menariknya, ini menjadi konser full-group pertama BTS di Kolombia, Peru, dan Argentina, menandai ekspansi besar mereka di pasar Amerika Latin. Sebelumnya, pada 2022, Jin sempat tampil di Buenos Aires sebagai tamu dalam tur Coldplay.

Tur ini juga menjadi momentum spesial setelah BTS merilis album studio kelima mereka, Arirang. Sebagai pembuka, mereka telah menggelar konser reuni lengkap di Gwanghwamun Square, Seoul, pada 21 Maret lalu, penampilan perdana setelah seluruh anggota menyelesaikan wajib militer.

Tur dunia Arirang sendiri akan dimulai dari Goyang, Korea Selatan, pada 11 April dan dijadwalkan berlangsung hingga 2027, mencakup berbagai kota besar di seluruh dunia. (Koreatimes/Z-10)



Editor : Gana Buana
