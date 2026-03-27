Ibunda Anji Berpulang, Ungkapan Ikhlas Sang Musisi Tuai Haru

Foto kedekatan Anji dengan Ibunda.(Instagram/ @duniamanji.)

KABAR duka datang dari keluarga musisi Anji. Ibundanya, Siti Sundari binti Mitrodihardjo, meninggal dunia pada Kamis, (26/3) malam pukul 20.03 WIB.

Informasi tersebut pertama kali disampaikan kakak Anji, Erie Prasetyo, melalui unggahan di Instagram Story. Dalam pernyataannya, Erie mengabarkan kepergian sang ibu dengan penuh duka dan doa.

“Innalillahi wa innaillaihi rojiun. Telah berpulang kepada Allah, ibu saya tercinta, Siti Sundari binti Mitrodihardjo pada hari Kamis 26 Maret 2026 pukul 20.03 WIB,” tulisnya.

Momen haru Anji saat mendampingi ibunda

Di tengah suasana duka, Anji sempat membagikan momen melalui Instagram Story pribadinya. Ia terlihat berada di dalam mobil jenazah sambil mendampingi sang ibunda menuju tempat peristirahatan terakhir.

Dalam unggahannya, Anji menyampaikan rasa ikhlas atas kepergian ibundanya. Ia juga mengungkapkan rasa bahagia karena sempat meluangkan waktu bersama sang ibu sebelum berpulang.

“Aku ikhlas, Ma. Aku bahagia Mama sudah mau kupindahkan ke rumah yang sangat denganku,” ucap Anji dalam Instagram storynya.

Dalam kutipannya, Anji bersyukur dapat mendampingi orang yang paling dicintainya itu hingga detik-detik terakhir.

“Aku bahagia memutuskan banyak meluangkan waktu di rumah supaya bisa dekat Mama kalau terjadi apa-apa. Benar saja, hari ini Mama pergi,” lanjut Anji dalam unggahanya tersebut.

Dimakamkan Jumat Pagi

Jenazah Siti Sundari dimakamkan pada Jumat (27/3) pagi. Prosesi pemakaman berlangsung dalam suasana khidmat dan dihadiri oleh keluarga serta kerabat terdekat.

Hingga kini, penyebab meninggalnya ibunda mantan vokalis band Drive tersebut belum diketahui secara resmi. Pihak keluarga juga belum memberikan keterangan lanjutan terkait hal tersebut.

Meski demikian, ucapan belasungkawa terus mengalir melalui media sosial. Banyak warganet yang menyampaikan doa agar almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan.

Siti Sundari dikenal sebagai sosok ibu yang dekat dengan anak-anaknya. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Anji kerap membagikan momen kebersamaan dengan sang ibu melalui media sosial.

Kedekatan tersebut terlihat dari berbagai unggahan yang menunjukkan hubungan hangat antara ibu dan anak. Hal ini pula yang membuat kepergian Siti Sundari terasa begitu mendalam bagi Anji dan keluarganya. (Instagram Anji/ @duniamanji, Instagram kakak Anji/ @erie_nya./Z-2)