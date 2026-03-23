Aktris Supernatural dan iZombie Carrie Anne Fleming Tutup Usia pada 51 Tahun

DUNIA hiburan Kanada berduka atas berpulangnya Carrie Anne Fleming, aktris yang dikenal luas melalui perannya dalam berbagai serial populer seperti ‘Supernatural’ dan ‘iZombie’. Fleming mengembuskan napas terakhirnya pada 26 Februari di Sidney, British Columbia, pada usia 51 tahun.

Kabar duka ini dikonfirmasi oleh lawan mainnya di ‘Supernatural’, Jim Beaver, yang menyatakan bahwa Fleming meninggal dunia akibat komplikasi kanker payudara.

Lahir pada 16 Agustus 1974 di Digby, Nova Scotia, perjalanan karier Fleming dimulai dari kecintaannya pada seni peran sejak usia muda. Sebelum terjun sepenuhnya ke dunia akting, Fleming sempat merambah dunia model pasca-kelulusan untuk membantu mendukung ekonomi keluarganya.

Karier Fleming di layar kaca dan layar lebar membentang selama tiga dekade. Ia memulai debutnya melalui peran kecil dalam film komedi Adam Sandler, ‘Happy Gilmore’, serta serial ‘Viper’.

Namanya mulai mencuri perhatian para pecinta genre horor saat sutradara legendaris Dario Argento memilihnya untuk membintangi episode berjudul "Jenifer" dalam serial ‘Masters of Horror’ pada tahun 2005. Dalam peran ikonik tersebut, Fleming tampil memukau sekaligus mengerikan sebagai karakter tituler dengan deformitas wajah yang misterius.

Bagi penggemar setia serial CW, sosok Fleming sangat melekat sebagai Karen Singer dalam ‘Supernatural’, istri dari karakter favorit penggemar, Bobby Singer. Selain itu, ia juga menunjukkan konsistensinya di industri televisi dengan memerankan tokoh Candy Baker selama lima musim berturut-turut dalam serial drama-komedi ‘iZombie’. Dirinya juga tampil di berbagai serial hits lainnya seperti ‘Smallville’, ‘The L Word’, ‘The 4400’, ‘unREAL’, hingga ‘Supergirl’.

Tak hanya aktif di depan kamera, Carrie Anne Fleming juga merupakan sosok yang dihormati di komunitas teater British Columbia. Ia pernah terlibat dalam berbagai produksi panggung klasik seperti ‘Romeo and Juliet’, ‘Steel Magnolias’, ‘Fame’, hingga ‘Noises Off’. Dedikasinya pada seni peran, baik di atas panggung maupun di layar kaca, meninggalkan jejak yang mendalam bagi rekan kerja dan para penggemarnya.

Carrie Anne Fleming meninggalkan seorang putri bernama Madalyn Rose (Max). Hingga saat ini, informasi mengenai upacara peringatan akan diumumkan oleh pihak keluarga di kemudian hari.

