Keluarga Vidi Aldiano Unggah Momen Lebaran

Momen lebaran keluarga Vidi Aldiano.(Doc Instagram v8harrykiss)

Perayaan Idulfitri 1447 Hijriah yang jatuh pada Maret 2026 menjadi momen penuh emosional bagi keluarga besar mendiang penyanyi Vidi Aldiano. Ini merupakan kali pertama keluarga merayakan hari kemenangan tanpa kehadiran sosok Vidi yang telah berpulang pada 7 Maret 2026 lalu.

Melalui akun Instagram resminya, ayah kandung Vidi, Harry Kiss, mengunggah potret suasana Lebaran di kediamannya. Unggahan tersebut langsung menjadi sorotan publik karena pesan mendalam yang tersirat di dalamnya.

Tradisi Foto Lebaran Tanpa Sang Kreator

Keluarga Vidi Aldiano selama ini dikenal masyarakat memiliki tradisi unik berupa foto keluarga dengan tema kostum yang berbeda setiap tahunnya. Namun, pada Lebaran 2026 ini, tradisi tersebut tampak berbeda.

Harry Kiss mengunggah foto dirinya bersama sang istri di depan rumah dengan busana muslim sederhana. "2026 foto lebaran tanpa tema, pengarah ide sudah tiada," tulis Harry dalam keterangan fotonya. Kalimat tersebut merujuk pada sosok Vidi Aldiano yang selama hidupnya selalu menjadi pencetus ide-ide kreatif untuk tema foto keluarga mereka.

Momen Haru 'Kehadiran' Vidi di Belakang Sheila Dara

Dalam unggahan lainnya, Harry Kiss membagikan foto keluarga yang menyertakan menantunya, Sheila Dara Aisha. Meski Vidi tidak lagi ada secara fisik, Harry menyematkan pesan yang membuat banyak warganet terharu.

Ia menyebutkan bahwa sang putra sebenarnya tetap hadir dalam momen tersebut. "Ternyata Vidi ikut foto di belakang Sheila. Harus di-scan pakai frekuensi surga. Pejamkan matamu 10 detik, doalah, Ya Tuhan aku telah melihat Vidi bahagia, senyumnya lebih manis dari senyum Sheila," ungkap Harry.

Unggahan ini memicu gelombang simpati dan doa dari rekan sesama artis serta penggemar yang membanjiri kolom komentar dengan ucapan belasungkawa dan penguatan untuk keluarga yang ditinggalkan.

Kondisi Sheila Dara di Lebaran Perdana Tanpa Suami

Kehilangan sosok suami di usia yang masih sangat muda tentu menjadi ujian berat bagi Sheila Dara. Harry Kiss sempat mengungkapkan bahwa saat ini Sheila cenderung lebih tertutup dan banyak diam.

Keluarga menyebut Sheila masih dalam proses pemulihan emosional dan lebih memilih untuk membatasi komunikasi dengan dunia luar. Meski begitu, Sheila tetap menjaga silaturahmi dengan tetap berkumpul bersama keluarga besar Vidi di kediaman Bintaro selama momen Idulfitri.

Daftar Momen Penting di Unggahan Lebaran Keluarga Vidi Aldiano:

Ketiadaan Tema: Tidak ada kostum unik seperti tahun-tahun sebelumnya karena absennya ide kreatif Vidi.

Pesan Spiritual: Penegasan sang ayah bahwa Vidi tetap hadir di tengah mereka melalui doa dan "frekuensi surga".

Kebersamaan Sheila Dara: Kehadiran Sheila yang setia mendampingi mertuanya meski dalam suasana duka.

Ziarah Makam: Keluarga juga diketahui melakukan ziarah ke TPU Tanah Kusir sebelum merayakan momen kumpul keluarga.

Vidi Aldiano meninggal dunia pada usia 35 tahun setelah berjuang melawan kanker ginjal stadium tiga sejak tahun 2019. Kepergian sang "Social Butterfly" ini menyisakan duka mendalam bagi industri hiburan tanah air. (Z-4)