Sule Minta Maaf usai Dihujat Gara-gara Ngonten di Rumah Duka Vidi Aldiano

KOMEDIAN Sule akhirnya menyampaikan permohonan maaf dan resmi menghapus konten video (vlog) miliknya saat melayat ke rumah duka penyanyi Vidi Aldiano. Langkah ini diambil setelah sang komedian dibanjiri kritik pedas dari netizen yang menilai aksinya tidak menunjukkan empati di tengah suasana duka keluarga besar Vidi.

Aksi Sule merekam suasana rumah duka Vidi Aldiano pada akhir pekan kemarin memicu polemik di media sosial. Netizen menyoroti etika Sule yang tetap membuat konten di tengah situasi berkabung, bahkan beberapa potongan video memperlihatkan ekspresi penyanyi Afgan yang tampak kurang nyaman saat menyadari keberadaan kamera vlog tersebut.

Menanggapi gelombang hujatan tersebut, Sule memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak bermaksud mencari keuntungan finansial dari video tersebut. Ia menegaskan bahwa konten yang diunggah tidak dimonetisasi dan hanya bertujuan memberikan informasi mengenai suasana di lokasi bagi para penggemar yang tidak bisa hadir.

Sule juga menjelaskan bahwa dirinya hanya mengambil gambar di area luar dan tidak masuk ke dalam rumah duka untuk menjaga privasi keluarga. Namun, menyadari banyaknya respons negatif dan demi menghormati perasaan pihak keluarga, Sule memilih untuk menghapus total video tersebut dari kanal YouTube pribadinya.

"Kalau istilahnya kita cari cuan di situ, kita tidak monetize. Itu hanya memberi tahu aja kepada orang-orang soal suasana di sana," ujar Sule dalam keterangannya, Rabu (11/3/2026).

Lebih lanjut, Sule mengaku menerima segala masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi diri agar lebih bijak dalam membuat konten di masa mendatang.

"Tapi sudah di-take down kok. Kita terima jadi masukan, kalau salah ya minta maaf, tidak menormalisasikan intinya," pungkasnya.

Vidi Aldiano sendiri dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu, 7 Maret 2026, setelah berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang dideritanya selama beberapa tahun terakhir. Kepergian sang "Duta Persahabatan" meninggalkan duka mendalam bagi industri musik tanah air. (Z-4)