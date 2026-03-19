Agatha Chelsea Lolos S2 di Harvard dan 3 Kampus Top Dunia

Agatha Chelsea(Doc MI)

KABAR membanggakan datang dari dunia hiburan tanah air. Penyanyi sekaligus aktris Agatha Chelsea resmi mengumumkan keberhasilannya diterima di empat universitas paling bergengsi di dunia untuk jenjang Magister (S2). Tidak tanggung-tanggung, salah satu kampus yang menerimanya adalah Harvard University.

Melalui unggahan di media sosialnya pada Maret 2026, jebolan Idola Cilik ini membagikan rasa syukur dan harunya. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa karier di industri hiburan tidak menghalangi pencapaian akademik yang mentereng.

Respons Haru Agatha Chelsea: Sempat Merasa Terintimidasi

Dalam keterangan resminya, Agatha Chelsea mengaku tidak menyangka akan diterima di seluruh universitas yang ia lamar. Ia mengungkapkan bahwa Harvard dan Columbia University sebenarnya adalah kampus impiannya sejak lama, namun ia sempat merasa kurang percaya diri untuk mendaftar.

"Sejujurnya saya tidak terlalu berharap banyak. Harvard dan Columbia terasa sangat mengintimidasi bagi saya. Karena itu, saya mendaftar ke empat universitas sekaligus agar memiliki lebih banyak kemungkinan," ungkap Chelsea.

Namun, hasil yang diterima justru melampaui ekspektasi. Ia berhasil mengantongi Letter of Acceptance (LoA) dari keempat kampus tersebut dalam satu siklus pendaftaran. "Rasa bahagia yang saya rasakan bahkan sulit digambarkan dengan kata-kata," tambahnya.

Daftar 4 Kampus Top Dunia yang Menerima Agatha Chelsea

Prestasi Chelsea kali ini benar-benar luar biasa. Berikut adalah empat institusi pendidikan kelas dunia yang berhasil ditembus oleh pelantun lagu "Lebih Baik Darinya" tersebut:

Harvard University (Harvard Graduate School of Education)

(Harvard Graduate School of Education) Columbia University (Teachers College)

(Teachers College) New York University (NYU)

National University of Singapore (NUS)

Alasan Memilih Jeda Kerja Sebelum Lanjut S2

Berbeda dengan banyak orang yang langsung melanjutkan studi, Chelsea memilih untuk bekerja terlebih dahulu setelah menyelesaikan gelar sarjana di University of Melbourne. Keputusan ini diambil untuk mencari perspektif dunia nyata.

Selama masa bekerja, ia menemukan panggilan untuk menjembatani antara learning science dengan media. Ia ingin memahami bagaimana manusia belajar dan menerjemahkannya menjadi konten hiburan yang dapat membantu orang berkembang.

Agatha Chelsea sebelumnya meraih gelar Bachelor of Science di bidang Neuroscience dan Psychology dengan catatan akademik yang sangat gemilang di Australia.

Visi Masa Depan dan NewronEdu

Latar belakang pendidikannya tidak ia biarkan sekadar menjadi gelar. Chelsea telah mendirikan platform edukasi bernama NewronEdu. Melalui platform ini, ia berupaya memperkenalkan konsep brain-based learning kepada generasi muda di Indonesia.

Kini, Chelsea tengah menimbang pilihan universitas mana yang akan ia pilih sebagai pelabuhan pendidikan selanjutnya. Keputusannya akan menentukan babak baru perjalanannya dalam mengawinkan ilmu sains dan dunia kreatif. (Z-4)