Baim Wong Ajak Aktor Down Syndrome di Film Terbarunya, Ingin Beri Kesempatan

Film Semua Akan Baik-Baik Saja akan tayang di bioskop mulai 13 Mei 2026.(MI/Fathurrozak)

Aktor dan sutradara Baim Wong mengajak dua bocah down syndrome yang bukan aktor untuk ikut bermain di film terbarunya berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja. Di film itu, juga dibintangi di antaranya oleh Reza Rahadian, Christine Hakim, Raihaanun, dan Teuku Rifnu Wikana.

Semua Akan Baik-Baik Saja menjadi film ketiga Baim, yang kini bergenre drama. Sebelumnya, ia telah sukses dengan dua film horornya, Lembayung dan Sukma yang sama-sama meraih predikat blockbuster saat tayang di bioskop.

Kedua anak down syndrome yang ikut bermain di film Baim adalah Alim dan Vanessa. Keduanya akan memerankan karakter dengan nama asli mereka. Disebutkan, awalnya Baim bertemu keduanya di salah satu kedai kopi yang merekrut anak-anak berkebutuhan khusus sebagai staf.

“Saya itu pertama ketemu mereka di Kopi Kamu yang mempekerjakan anak-anak difabel jadi karyawan. Hati saya tergerak sebagai manusia. Jadi mereka bisa mempekerjakan orang yang belum tentu bisa bekerja,” ujar Baim Wong ditemui di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (17/3).

Karena terinspirasi dengan hal tersebut, Baim pun mencoba memberanikan untuk mengajak keduanya terlibat di film barunya. Bagi Baim, yang perlu diberikan adalah soal kesempatan.

Ia pun kemudian mengingat masa awal dirinya merintis karier, ketika ia juga banyak diragukan.

“Seperti saat awal-awal masa saya syuting, itu enggak ada kesempatan dari rumah produksi-rumah produksi. Akhirnya mereka saya kasih kesempatan. Saya ingin orang-orang seperti Alim dan Vanessa punya kepercayaan diri. Mereka itu yang enggak ada kesempatan,” tambah Baim.