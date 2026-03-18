Sinopsis Film Pelangi di Mars: Kisah Anak Pertama yang Lahir di Planet Merah

Sinopsis Film Pelangi di Mars.

FILM fiksi ilmiah terbaru Indonesia, Pelangi di Mars, resmi mengudara di layar lebar mulai 18 Maret 2026. Film garapan sutradara Upie Guava ini menawarkan pengalaman sinematik yang berbeda dengan mengangkat tema eksplorasi luar angkasa yang dipadukan dengan pesan moral yang kuat bagi keluarga.

Sinopsis Film Pelangi di Mars

Film ini menceritakan kisah hidup seorang anak perempuan bernama Pelangi. Keunikan Pelangi terletak pada asal-usulnya; ia adalah manusia pertama yang lahir di Planet Mars.

Hidup di koloni luar angkasa dengan segala keterbatasan teknologi dan lingkungan yang keras membentuk karakter Pelangi menjadi sosok yang tangguh.

Cerita berkembang saat Pelangi harus menghadapi tantangan besar yang mengancam keselamatan koloni manusia di Mars dan Bumi. Di tengah situasi genting tersebut, Pelangi menunjukkan kegigihan dan keberanian luar biasa demi menyelamatkan dunia.

Penonton akan diajak melihat bagaimana seorang anak kecil mampu memikul tanggung jawab besar melalui imajinasi dan semangat yang tidak kunjung padam.

Produksi Visual Standar Global

Diproduksi oleh Mahakarya Pictures, Pelangi di Mars menghabiskan waktu produksi lebih dari lima tahun sejak tahun 2020.

Sutradara Upie Guava menyebutkan bahwa film ini merupakan salah satu pencapaian teknis terbesar dalam perfilman nasional karena penggunaan efek visual (VFX) yang masif dan mendetail.

"Saya ingin dari menonton Pelangi di Mars, anak-anak Indonesia bisa berpikir kalau mereka boleh bermimpi setinggi langit, dan mereka mampu menggapainya," ujar Upie Guava dilansir dari Antara, Rabu (18/3).

Misi Menginspirasi Anak Bangsa

Selain menyuguhkan visual yang memanjakan mata, film ini membawa misi untuk membangkitkan semangat generasi muda Indonesia. Produser Dendi Reynando menilai film ini adalah milik ratusan pekerja kreatif yang telah menaruh hati dalam proses pembuatannya.

Kehadiran Pelangi di Mars diharapkan dapat menjadi alternatif tontonan yang edukatif sekaligus inspiratif, terutama dalam menyambut momentum libur Lebaran 2026. Film ini membuktikan bahwa sineas Indonesia mampu mengangkat tema besar yang berdaya saing di kancah global.

Detail Film:

Judul: Pelangi di Mars

Sutradara: Upie Guava

Produksi: Mahakarya Pictures

Genre: Fiksi Ilmiah (Sci-Fi), Keluarga

Tanggal Rilis: 18 Maret 2026

(Ant/Z-10)