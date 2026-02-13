Akhirnya Terungkap! Ini Wajah 5 Pengisi Suara Robot Film Pelangi di Mars

Wajah para pengisi suara robot-robot di film fiksi ilmiah Pelangi di Mars akhirnya resmi diperkenalkan.(Antara)

SETELAH bikin penasaran, wajah para pengisi suara robot-robot di film fiksi ilmiah Pelangi di Mars akhirnya resmi diperkenalkan. Rumah produksi Mahakarya Pictures mengumumkan deretan voice actor yang akan menghidupkan lima karakter robot pendamping Pelangi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/2).

Produser Rendy Gunawan menyebut, ada lima robot yang akan menemani petualangan Pelangi di planet Mars: Kimchi, Sulil, Petya, Yoman, dan Batik.

1) Kimchi si cerewet dari koloni Korea - disuarakan Vanya Rivani

Robot Kimchi digambarkan punya karakter cerewet dan hobi vlogging. Pengisi suaranya, Vanya Rivani, menggoda penonton agar siap dibuat “rempong” oleh tingkah Kimchi.

“Kimchi itu robot yang cerewetnya bisa dilihat nanti se-cerewet apa dan se-rempong apa,” ujar Vanya.

2) Sulil dari koloni India - Dimitri Arditya sampai riset aksen

Berbeda dengan Kimchi, tantangan Dimitri Arditya justru ada pada logat. Ia memerankan robot Sulil dari koloni India dan harus mendalami aksen bicara agar terdengar meyakinkan, bahkan sampai meminta bantuan teman asal India untuk riset suara.

“Sulil itu robot India, harus pitch-watch banyak film India untuk bisa dapat logatnya,” kata Dimitri.

3) Petya robot pintar dari koloni Rusia - Gilang Dirga: “Kayak mimpi masa kecil”

Gilang Dirga menjadi suara robot Petya dari koloni Rusia. Petya adalah robot pintar, namun mulai merasa tersaingi oleh kecerdasan robot Batik dari Indonesia.

Gilang mengaku bangga bisa terlibat. “Film ini tuh seperti mewujudkan mimpi kita di masa kecil tentang Indonesia bisa maju,” ucapnya.

4) Yoman si santai dari koloni Eropa - cocok dengan Kristo Immanuel

Robot Yoman dari koloni Eropa digambarkan santai, dan karakter itu terasa “klik” dengan Kristo Immanuel, yang memang dikenal piawai meniru gaya orang luar negeri, terutama yang berkarakter santai.

“Pas dapat, karakternya cocok banget karena Yoman ini robot santai dari Eropa,” ujar Kristo.

5) Batik dari koloni Indonesia - Bimo Kusumo: “Hampir jadi bapaknya Pelangi”

Robot Batik adalah representasi koloni Indonesia sekaligus “penjaga” yang mendampingi Pelangi. Bimo Kusumo menyebut peran ini terasa personal karena ia juga seorang ayah.

“Si Batik ini hampir jadi kayak bapaknya si Pelangi,” ungkapnya. Bimo berharap film ini ikut membuat profesi pengisi suara makin dihargai.

Sutradara Upie Guava: “Anak-anak adalah pahlawannya”

Film ini disutradarai Upie Guava, yang mengaku pendekatannya dipengaruhi kecintaannya pada film fiksi ilmiah sejak kecil. Ia ingin mengembalikan ruang imajinasi tanpa batas untuk generasi muda.

“Saya ingin anak-anak percaya bahwa tidak ada batas yang tidak bisa ditembus. Di sini, anak-anak adalah pahlawannya,” ujar Upie.

Pelangi di Mars diproduksi Mahakarya Pictures dan MBK Production, didukung PFN, A&Z Films, Studio DossGuavaXR, serta RANS. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia Lebaran 2026, 18 Maret. (Ant/Z-10)