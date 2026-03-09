Karopenmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyaksikan Nabilah O'Brien bersalaman dengan Zendhy Kusuma untuk berdamai di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Minggu (8/3/2026).(Antara)

Profil Nabilah O'Brien: Pengusaha Muda di Balik Bibi Kelinci dan Kekuatan Restorative Justice

Nama Nabilah O'Brien mendadak menjadi perbincangan hangat di awal tahun 2026. Bukan sekadar karena parasnya yang sering menghiasi lini masa media sosial sebagai selebgram, namun karena ketangguhannya menghadapi badai hukum yang menerpa bisnis kulinernya, Bibi Kelinci Kopitiam. Sosok pengusaha muda ini membuktikan bahwa integritas dan keberanian bersuara adalah kunci utama dalam mempertahankan eksistensi di dunia usaha.

Lahir pada 19 Juni 1995, Nabilah Afifah O'Brien merupakan representasi generasi muda yang visioner. Lulusan Filsafat dari Universitas Indonesia (UI) periode 2013-2017 ini berhasil mengawinkan pemikiran kritis dengan insting bisnis yang tajam. Sebelum dikenal lewat bisnis kuliner, Nabilah telah lebih dulu menancapkan taringnya di industri kecantikan sebagai Founder dan CEO PT Cheona Nabilah O'Brien yang menaungi brand kosmetik Cheona Akin.

Membangun Imperium Bisnis: Dari Kecantikan hingga Kopitiam

Perjalanan karier Nabilah tidak didapatkan secara instan. Ia memulai langkahnya sebagai content creator yang fokus pada gaya hidup, literasi, dan motivasi. Minatnya yang mendalam pada dunia tulis-menulis bahkan membuahkan sebuah karya buku berjudul "The Woman With The Deepest Love".

Keberaniannya merambah dunia kuliner terwujud melalui Bibi Kelinci Kopitiam yang berlokasi di Kemang, Jakarta Selatan. Mengusung konsep Chinese-Oriental kontemporer dengan sentuhan vintage, restoran ini menjadi salah satu destinasi favorit warga Jakarta karena operasionalnya yang mencapai 24 jam. Menu andalannya, mulai dari bubur oriental hingga Sup Sapi Lai Make, mencerminkan dedikasi Nabilah dalam menyajikan kualitas rasa yang otentik.

Ujian Integritas: Kasus Bibi Kelinci dan Zendhy Kusuma

Setiap pengusaha sukses pasti melewati ujian besar. Bagi Nabilah, ujian itu datang dalam bentuk perselisihan hukum dengan gitaris Zendhy Kusuma dan istrinya, Evi Santi, yang bermula dari insiden di restorannya pada September 2025. Kasus ini sempat viral karena Nabilah yang awalnya melaporkan kerugian bisnis justru sempat menyandang status tersangka atas tuduhan pencemaran nama baik via UU ITE.

Namun, alih-alih menyerah pada tekanan, Nabilah memilih untuk bersuara demi keadilan. Kasus ini menarik perhatian luas, termasuk dari Komisi III DPR RI, yang melihatnya sebagai preseden penting bagi perlindungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Perdamaian dan Restorative Justice

Puncak dari dinamika ini terjadi pada 8 Maret 2026. Melalui fasilitasi mediasi di Bareskrim Polri, Nabilah O'Brien dan pihak Zendhy Kusuma sepakat untuk menempuh jalur damai atau restorative justice. Langkah ini diapresiasi banyak pihak sebagai solusi yang dewasa dan bermartabat. Nabilah menyatakan bahwa dirinya telah memaafkan secara personal dan merasa lega karena status hukumnya telah dipulihkan.

Poin Kesepakatan Damai: Pencabutan laporan polisi dari kedua belah pihak di Polsek Mampang dan Bareskrim Polri.

Penghapusan konten terkait perselisihan di media sosial masing-masing untuk menjaga kondusivitas digital.

Penyelesaian perkara secara kekeluargaan tanpa tuntutan materiil lebih lanjut.

Pelajaran bagi Pengusaha Muda

Kisah Nabilah O'Brien memberikan pelajaran berharga bagi para entrepreneur muda di Indonesia:

Dokumentasi adalah Kunci: Pentingnya sistem keamanan seperti CCTV dalam operasional bisnis untuk perlindungan data. Keberanian Bersuara: Jangan takut mencari perlindungan hukum jika merasa hak-hak bisnis Anda dilanggar. Kekuatan Memaafkan: Perdamaian seringkali menjadi jalan terbaik untuk menjaga fokus pada pengembangan bisnis di masa depan daripada terjebak konflik berkepanjangan.

People Also Ask (FAQ)

Siapa pemilik Bibi Kelinci Kopitiam?

Nabilah O'Brien, seorang pengusaha muda, selebgram, dan penulis lulusan Universitas Indonesia.

Apa bisnis Nabilah O'Brien selain kuliner?

Ia adalah Founder dan CEO dari brand kosmetik Cheona Akin.

Bagaimana akhir kasus Nabilah O'Brien dan Zendhy Kusuma?

Keduanya sepakat berdamai melalui mekanisme restorative justice di Bareskrim Polri pada 8 Maret 2026.

Di mana lokasi Bibi Kelinci?

Restoran ini terletak di kawasan strategis Kemang, Jakarta Selatan.