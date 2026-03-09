Ini Sosok Gitaris Zendhy Kusuma dan Perjalanannya Berdamai dengan Pemilik Bibi Kelinci Kopitiam

Gitaris Zendhy Kusuma (kanan).(Instagram/@zendhy.kusuma)

Profil Zendhy Kusuma: Dedikasi Musik dan Resolusi Damai dalam Karier

Dunia musik Indonesia mengenal Zendhy Kusuma sebagai salah satu gitaris muda berbakat yang memiliki teknik mumpuni. Namun, di luar panggung hiburan, nama Zendhy sempat menjadi sorotan publik akibat perselisihan hukum yang cukup menyita perhatian di awal tahun 2026. Sosoknya menjadi contoh bagaimana seorang publik figur menavigasi krisis personal dan profesional di era digital.

Zendhy Kusuma telah lama berkecimpung di industri musik tanah air. Dikenal karena kepiawaiannya memetik dawai gitar, ia sering terlibat dalam berbagai proyek musik, mulai dari pengiring penyanyi papan atas hingga proyek kolaborasi lintas genre. Karakter permainannya yang ekspresif membuatnya mendapatkan tempat tersendiri di hati para penikmat musik instrumen dan komunitas gitaris Indonesia.

Jejak Karier dan Musikalitas

Sebagai musisi, Zendhy tidak hanya mengandalkan bakat alami, tetapi juga dedikasi yang tinggi. Ia dikenal aktif membagikan konten edukasi musik dan performa gitarnya melalui media sosial. Konsistensinya dalam berkarya menjadikannya salah satu sosok yang diperhitungkan dalam skena musik sesi (session player) maupun sebagai musisi mandiri.

Kehidupan pribadinya mulai banyak disorot saat ia menikah dengan Evi Santi. Pasangan ini kerap terlihat harmonis sebelum akhirnya nama mereka terseret dalam dinamika hukum yang bermula dari insiden di sebuah gerai kuliner di Kemang pada akhir 2025.

Dinamika Hukum: Kasus dengan Nabilah O'Brien

Nama Zendhy Kusuma dan istrinya, Evi Santi, menjadi pusat pemberitaan ketika terjadi perselisihan dengan pengusaha muda Nabilah O'Brien, pemilik Bibi Kelinci Kopitiam. Kasus yang bermula dari insiden internal di restoran tersebut berkembang menjadi saling lapor di kepolisian.

Zendhy sempat melaporkan dugaan pelanggaran hukum yang dialaminya, sementara di sisi lain, ia juga menghadapi laporan balik terkait dugaan pencemaran nama baik. Kasus ini sempat memanas di media sosial, memicu perdebatan mengenai etika publik figur dan perlindungan konsumen di sektor UMKM.

Menempuh Jalur Restorative Justice

Setelah melalui proses yang panjang dan mediasi yang intensif, Zendhy Kusuma menunjukkan kedewasaan sikap. Pada 8 Maret 2026, bertempat di Bareskrim Polri, Zendhy dan istrinya sepakat untuk berdamai dengan Nabilah O'Brien.

Resolusi Perdamaian: Penghentian seluruh proses hukum dan pencabutan laporan polisi dari kedua belah pihak.

Komitmen untuk tidak lagi memperpanjang narasi negatif di ruang publik atau media sosial.

Fokus kembali pada kegiatan profesional masing-masing tanpa beban masa lalu.

Langkah restorative justice ini diambil sebagai solusi win-win yang mengedepankan pemulihan hubungan antarmanusia daripada sekadar penghukuman. Zendhy menyatakan bahwa perdamaian ini adalah jalan terbaik bagi semua pihak agar dapat kembali berkarya dengan tenang.

Pelajaran bagi Insan Kreatif

Kisah yang dialami Zendhy Kusuma memberikan refleksi penting bagi para pelaku industri kreatif di Indonesia:

Manajemen Konflik: Pentingnya menyelesaikan masalah secara kepala dingin sebelum masuk ke ranah hukum yang lebih kompleks.

Pentingnya menyelesaikan masalah secara kepala dingin sebelum masuk ke ranah hukum yang lebih kompleks. Reputasi Digital: Kesadaran bahwa jejak digital dapat memengaruhi persepsi publik terhadap karier seorang musisi profesional.

Kesadaran bahwa jejak digital dapat memengaruhi persepsi publik terhadap karier seorang musisi profesional. Pentingnya Mediasi: Bahwa hukum di Indonesia kini mengedepankan perdamaian melalui dialog yang jujur dan saling memaafkan.

People Also Ask (FAQ)

Siapa Zendhy Kusuma?

Zendhy Kusuma adalah seorang gitaris profesional asal Indonesia yang dikenal melalui berbagai kolaborasi musik dan konten edukasi gitar.

Apa kasus yang melibatkan Zendhy Kusuma?

Ia terlibat perselisihan hukum dengan pengusaha Nabilah O'Brien terkait insiden di Bibi Kelinci Kopitiam, namun kasus tersebut berakhir damai melalui jalur restorative justice.

Kapan Zendhy Kusuma berdamai dengan Nabilah O'Brien?

Perdamaian resmi terjadi pada 8 Maret 2026 melalui proses mediasi di Bareskrim Polri.

Siapa istri Zendhy Kusuma?

Istri Zendhy Kusuma adalah Evi Santi, yang juga turut serta dalam proses penyelesaian masalah secara kekeluargaan tersebut.