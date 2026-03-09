Ini Sosok Gitaris Zendhy Kusuma dan Perjalanannya Berdamai dengan Pemilik Bibi Kelinci Kopitiam

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Dunia musik Indonesia mengenal Zendhy Kusuma sebagai salah satu gitaris muda berbakat yang memiliki teknik mumpuni. Namun, di luar panggung hiburan, nama Zendhy sempat menjadi sorotan publik akibat perselisihan hukum yang cukup menyita perhatian di awal tahun 2026. Sosoknya menjadi contoh bagaimana seorang publik figur menavigasi krisis personal dan profesional di era digital.
Zendhy Kusuma telah lama berkecimpung di industri musik tanah air. Dikenal karena kepiawaiannya memetik dawai gitar, ia sering terlibat dalam berbagai proyek musik, mulai dari pengiring penyanyi papan atas hingga proyek kolaborasi lintas genre. Karakter permainannya yang ekspresif membuatnya mendapatkan tempat tersendiri di hati para penikmat musik instrumen dan komunitas gitaris Indonesia.
Sebagai musisi, Zendhy tidak hanya mengandalkan bakat alami, tetapi juga dedikasi yang tinggi. Ia dikenal aktif membagikan konten edukasi musik dan performa gitarnya melalui media sosial. Konsistensinya dalam berkarya menjadikannya salah satu sosok yang diperhitungkan dalam skena musik sesi (session player) maupun sebagai musisi mandiri.
Kehidupan pribadinya mulai banyak disorot saat ia menikah dengan Evi Santi. Pasangan ini kerap terlihat harmonis sebelum akhirnya nama mereka terseret dalam dinamika hukum yang bermula dari insiden di sebuah gerai kuliner di Kemang pada akhir 2025.
Nama Zendhy Kusuma dan istrinya, Evi Santi, menjadi pusat pemberitaan ketika terjadi perselisihan dengan pengusaha muda Nabilah O'Brien, pemilik Bibi Kelinci Kopitiam. Kasus yang bermula dari insiden internal di restoran tersebut berkembang menjadi saling lapor di kepolisian.
Zendhy sempat melaporkan dugaan pelanggaran hukum yang dialaminya, sementara di sisi lain, ia juga menghadapi laporan balik terkait dugaan pencemaran nama baik. Kasus ini sempat memanas di media sosial, memicu perdebatan mengenai etika publik figur dan perlindungan konsumen di sektor UMKM.
Setelah melalui proses yang panjang dan mediasi yang intensif, Zendhy Kusuma menunjukkan kedewasaan sikap. Pada 8 Maret 2026, bertempat di Bareskrim Polri, Zendhy dan istrinya sepakat untuk berdamai dengan Nabilah O'Brien.
Langkah restorative justice ini diambil sebagai solusi win-win yang mengedepankan pemulihan hubungan antarmanusia daripada sekadar penghukuman. Zendhy menyatakan bahwa perdamaian ini adalah jalan terbaik bagi semua pihak agar dapat kembali berkarya dengan tenang.
Kisah yang dialami Zendhy Kusuma memberikan refleksi penting bagi para pelaku industri kreatif di Indonesia:
Siapa Zendhy Kusuma?
Zendhy Kusuma adalah seorang gitaris profesional asal Indonesia yang dikenal melalui berbagai kolaborasi musik dan konten edukasi gitar.
Apa kasus yang melibatkan Zendhy Kusuma?
Ia terlibat perselisihan hukum dengan pengusaha Nabilah O'Brien terkait insiden di Bibi Kelinci Kopitiam, namun kasus tersebut berakhir damai melalui jalur restorative justice.
Kapan Zendhy Kusuma berdamai dengan Nabilah O'Brien?
Perdamaian resmi terjadi pada 8 Maret 2026 melalui proses mediasi di Bareskrim Polri.
Siapa istri Zendhy Kusuma?
Istri Zendhy Kusuma adalah Evi Santi, yang juga turut serta dalam proses penyelesaian masalah secara kekeluargaan tersebut.
Takut dituduh mencuri saat makan di restoran? Pahami perbedaan sistem pembayaran dan etika konsumen agar terhindar dari masalah hukum seperti dalam peristiwa di Bibi Kelinci Kopitiam.
Simak profil lengkap Nabilah O'Brien, pemilik Bibi Kelinci Kopitiam. Dari perjalanan karier sebagai pengusaha muda hingga kisah perdamaian inspiratif.
Trunoyudo menyebutkan bahwa momentum bulan suci Ramadan turut melandasi semangat kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan melakukan introspeksi diri.
Menurutnya, ini menunjukkan peristiwa tersebut tidak sesederhana potongan video yang beredar di media sosial.
Pemilik rumah makan Bibi Kelinci di Kemang, Jakarta Selatan, Nabilah O’Brien, menilai penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) sangat janggal
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved