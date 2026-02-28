Arief Muhammad Gandeng Laleilmanino dan Andika Mahesa Warnai Ramadan di RM Payakumbuah

Cuplikan video musik Nasi Padang(MI/HO)

MENYAMBUT momentum suci Ramadan tahun ini, pengusaha sekaligus content creator Arief Muhammad menghadirkan gebrakan kreatif melalui unit bisnis kuliner miliknya, RM Payakumbuah.

Tidak lagi sekadar soal rasa di atas piring, kolaborasi terbaru ini merambah dunia tarik suara dengan peluncuran sebuah single beserta video klip bertema kehangatan dan kebersamaan.

Proyek musikal ini digarap dengan serius untuk menangkap esensi Ramadan yang lekat dengan nilai rindu dan persaudaraan.

Untuk mewujudkan harmoni tersebut, Arief Muhammad menggandeng kolektif produser ternama, Laleilmanino, yang selama ini dikenal sebagai pencetak berbagai karya hits di industri musik nasional.

Kehadiran vokal khas dari Andika Mahesa semakin memperkuat nuansa emosional dalam lagu ini.

Karakter suara Andika yang ikonik memberikan sentuhan nostalgia yang mendalam, menciptakan jembatan antara modernitas aransemen musik dengan tradisi kekeluargaan yang menjadi akar dari RM Payakumbuah.

Storytelling Lewat Visual

Tidak hanya memanjakan telinga, video klip yang dirilis secara bersamaan juga mengedepankan aspek penceritaan (storytelling) yang menyentuh.

Visual yang ditampilkan menggambarkan perjalanan seseorang dalam menemukan kembali rasa yang dirindukan, sebuah metafora bagi momen pulang dan berbagi cerita saat berbuka puasa.

Melalui karya ini, RM Payakumbuah ingin memposisikan diri bukan sekadar sebagai destinasi kuliner Padang, melainkan sebagai tempat "kembali" bagi masyarakat untuk merayakan momen-momen berharga.

Arief Muhammad, selaku founder RM Padang Payakumbuah, mengungkapkan bahwa proyek ini merupakan bentuk rasa syukur dalam menyambut bulan suci.

“Ramadhan adalah tentang kebersamaan dan rasa syukur. Lewat single ini, kami ingin menghadirkan karya yang bisa menemani momen berbuka dan menjadi bagian dari kenangan indah masyarakat Indonesia,” ujar Arief.

Strategi Kreatif yang Relevan

Langkah strategis ini menandai pendekatan baru dalam pemasaran kuliner di Indonesia, di mana batas antara budaya, musik, dan pengalaman makan menjadi semakin baur.

Dengan menggabungkan elemen hiburan dan tradisi, RM. Payakumbuah berupaya menciptakan keterikatan emosional yang lebih kuat dengan pelanggannya.

Bagi masyarakat yang ingin menikmati karya kolaborasi ini, video klip terbaru tersebut sudah dapat disaksikan melalui kanal YouTube resmi @ariefmuhammaddd dan @PadangPayakumbuah, serta tersedia di berbagai platform digital streaming musik lainnya. (Z-1)