Arief Muhammad Gandeng Laleilmanino dan Andika Mahesa Warnai Ramadan di RM Payakumbuah

MENYAMBUT momentum suci Ramadan tahun ini, pengusaha sekaligus content creator Arief Muhammad menghadirkan gebrakan kreatif melalui unit bisnis kuliner miliknya, RM Payakumbuah.
Tidak lagi sekadar soal rasa di atas piring, kolaborasi terbaru ini merambah dunia tarik suara dengan peluncuran sebuah single beserta video klip bertema kehangatan dan kebersamaan.
Proyek musikal ini digarap dengan serius untuk menangkap esensi Ramadan yang lekat dengan nilai rindu dan persaudaraan.
Untuk mewujudkan harmoni tersebut, Arief Muhammad menggandeng kolektif produser ternama, Laleilmanino, yang selama ini dikenal sebagai pencetak berbagai karya hits di industri musik nasional.
Kehadiran vokal khas dari Andika Mahesa semakin memperkuat nuansa emosional dalam lagu ini.
Karakter suara Andika yang ikonik memberikan sentuhan nostalgia yang mendalam, menciptakan jembatan antara modernitas aransemen musik dengan tradisi kekeluargaan yang menjadi akar dari RM Payakumbuah.
Tidak hanya memanjakan telinga, video klip yang dirilis secara bersamaan juga mengedepankan aspek penceritaan (storytelling) yang menyentuh.
Visual yang ditampilkan menggambarkan perjalanan seseorang dalam menemukan kembali rasa yang dirindukan, sebuah metafora bagi momen pulang dan berbagi cerita saat berbuka puasa.
Melalui karya ini, RM Payakumbuah ingin memposisikan diri bukan sekadar sebagai destinasi kuliner Padang, melainkan sebagai tempat "kembali" bagi masyarakat untuk merayakan momen-momen berharga.
Arief Muhammad, selaku founder RM Padang Payakumbuah, mengungkapkan bahwa proyek ini merupakan bentuk rasa syukur dalam menyambut bulan suci.
“Ramadhan adalah tentang kebersamaan dan rasa syukur. Lewat single ini, kami ingin menghadirkan karya yang bisa menemani momen berbuka dan menjadi bagian dari kenangan indah masyarakat Indonesia,” ujar Arief.
Langkah strategis ini menandai pendekatan baru dalam pemasaran kuliner di Indonesia, di mana batas antara budaya, musik, dan pengalaman makan menjadi semakin baur.
Dengan menggabungkan elemen hiburan dan tradisi, RM. Payakumbuah berupaya menciptakan keterikatan emosional yang lebih kuat dengan pelanggannya.
Bagi masyarakat yang ingin menikmati karya kolaborasi ini, video klip terbaru tersebut sudah dapat disaksikan melalui kanal YouTube resmi @ariefmuhammaddd dan @PadangPayakumbuah, serta tersedia di berbagai platform digital streaming musik lainnya. (Z-1)
Nama Arief Muhammad memang tak pernah lepas dari sorotan. Selain dikenal sebagai kreator konten dengan jutaan pengikut, ia juga memiliki rekam jejak panjang di dunia bisnis.
“Ini adalah nyawa seseorang. andai itu keluarga saya, saya hrs bagaimana? Diam? Menunggu keadilan? Apakah ada keadilan itu? Semoga keluarga korban diberi kesabaran."
Dalam video tersebut, istri Arief Muhammad ini memperlihatkan sang suami sebagai sosok ayah dan suami yang penuh kasih sayang kepada keluarga.
Keberadaan pada pebulu tangkis dalam bisnis rumah makan Padang ini menjadi investasi mereka saat pensiun sebagai atlet.
Menurut Arief Muhammad, terdapat perbedaan dalam penyajian nasi Padang. Nasi seharusnya dibuat sedikit keras, karena biasanya dimakan bersama kuah.
Vidi Aldiano memasuki panggung diiringi sorak gembira penonton. Di bawah sorot lampu pamggung, vokalis Laleilmanino, Anindyo Baskoro atau Nino
Beragamnya genre musisi yang berkolaborasi adalah upaya eksperimen Laleilmanino memadukan berbagai warna musik sesuai dengan corak manusia Jakarta yang berbeda-beda.
Raihan tersebut didapatkan Diskoria, Laleilmanino, dan BCL untuk karya lagu bertajuk Badai Telah Berlalu.
Badai Telah Berlalu digarap dalam kurun waktu enam bulan terakhir, hingga selesainya proses syuting video klip yang digarap oleh Gianni Fajri dan Bagoes Tresna Aji bersama tim Miura Films.
Nafas panjang itu dibuktikan setelah Komite Penyelenggara Youth 20 (Y20) memilih Dengar Alam Bernyanyi sebagai lagu tema resmi Y20 2022.
