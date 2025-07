Netizen Heboh Lihat Unggahan Tipang untuk Suami Tercinta, Arief Muhammad

Tangkapan layar video yang diunggah Tiara Pangestika, yang menampilkan suaminya Arief Muhammad.(MI/HO)

MEDIA sosial tengah diramaikan oleh unggahan Tiara Pangestika, yang akrab disapa Tipang, berupa sebuah video berdurasi 1 menit pada pada Sabtu (19/7).

Istri Arief Muhammad itu mengunggah sebuah video berdurasi hampir 1 menit.

Dalam video tersebut, istri Arief Muhammad ini memperlihatkan sang suami sebagai sosok ayah dan suami yang penuh kasih sayang kepada keluarga.

Di tengah kesibukannya, pria yang biasa disapa Armuh itu bisa membagi waktu bersama keluarga. Video ini juga dihiasi dengan narasi yang ditulis layaknya surat cinta dan apresiasi Tipang kepada sang suami.

“Thank you for always being there, Papa @ariefmuhammad. We’re always here for you too," kata Tipang di caption video.

Unggahan Tipang itu muncul sehari usai viral rekaman video yang menampilkan Arief Muhammad tengah merenung di depan rumah dengan secangkir kopi di tangan dan sorot mata yang kosong.

“Warkop, segelas kopi, dan pikiran yang nggak bisa diem. Kayaknya bukan cuma driver yang butuh tenang sesaat—kadang, laki-laki juga butuh ruang untuk diam, karena tidak semua hal bisa diceritakan" bunyi caption video yang diunggah dramaojol.id

Momen Armuh merenung itu relate banget sama kebanyakan laki-laki lainnya. Kadang laki-laki tidak bercerita, mereka hanya butuh secangkir kopi untuk rileks sambil mikirin kehidupan.

Melihat video tersebut, Tipang mengunggah video yang menyentuh lengkap dengan pesan dan backsound Canti Tachril berjudul Tak Sempurna, yang bikin haru netizen.

“To The Man of the family..We notices how hard you work..ot jus at your job, but also in loving us.. protecting us, and giving your ultimate best even on the toughest days we hope you know that...your sacrifices never go unnoticed, and we're very, very, very grateful to have you as the man of the family,” katanya.

Sontak unggahan Tiara itu langsung dibanjiri komentar hangat dari netizen. Banyak yang ikut merasakan kebahagiaan pasangan Tipang dan Armuh, mendoakan agar rumah tangga mereka selalu langgeng dan penuh cinta.

Netizen juga menuliskan harapan agar keluarga ini tetap kuat, harmonis, dan dijauhkan dari segala bentuk gangguan yang bisa menggoyahkan kebersamaan mereka.

“MasyaAllah, semoga selalu bahagia ka tipang, bang arief. semoga Allah selalu melindungi rumah tangga kalian berdua, aamiin," tulis seorang netizen.

"bahagia terus ya kalian," sambung netizen lainnya.

"Gemes banget family goals," ucap netizen.

"Ngikutin dari jaman masih pacaran. Emg selalu sweet kakak yang satu inii ?? sehat & bahagia selalu ka tipang & bang arief sekeluarga ?” - @littlebchhh

"Perjalanan dari punya rumah dengan background burung twitter ... , sampai bisa sejauh ini ! Tipang dan arif semoga sampai tua bersama” @apriadirvan

"makasih ya ka tipang sudah memberi contoh menjadi istri, parents, temen, support system sekaligus utk suami. di balik suami yg sukses ada istri yg hebat” @yourshiningtrish

Dari Tipang, kita bisa belajar bahwa pasangan dan keluarga merupakan support system utama untuk suami yang berjuang untuk kebahagiaan keluarga. Jangan lelah untuk terus mendukung dan mendampingi suami dalam kondisi apa pun, baik suka maupun duka. (Z-1)