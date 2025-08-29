Maia Estianty, Denny Sumargo hingga Baim Wong Tuntut Keadilan atas Kematian Affan Kurniawan 

Tangkapan layar kendaraan rantis melaju di keramaian peserta aksi(Dok. Instagram @sumargodenny)

SEORANG driver ojek online (driver ojol) bernama Affan Kurniawan menjadi korban dalam aksi yang berlangsung di Jakarta, Kamis (28/8) malam. Ia meninggal dunia karena dilindas mobil barracuda Brimob.

Video peristiwa pelindasan Affan oleh barracuda Brimob itu viral di media sosial. Banyak pihak menyampaikan empati akan kejadian buruk tersebut, termasuk dari kalangan para selebritas.

Aktor sekaligus Youtuber Baim Wong menyampaikan empati mendalam lewat unggahannya di Instagram. “Ini adalah nyawa seseorang. andai itu keluarga saya, saya hrs bagaimana? Diam? Menunggu keadilan? Apakah ada keadilan itu? Semoga keluarga korban diberi kesabaran. Innalilahi wainna ilaihi rojiun," tulisnya.

Ucapan Baim menjadi sorotan, lantaran bukan hanya sekadar menyampaikan bela sungkawa melainkan juga menyuarakan keresahan banyak orang terhadap penegakan keadilan.

Kecaman lain datang dari aktris senior sekaligus anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka. Menurutnya, kejadian ini mencerminkan ketidakprofesionalan pemerintah dalam menangani demonstrasi hingga menelan korban jiwa. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri.

"Ada apa dengan pihak kepolisian Republik Indonesia? Pihak kepolisian terindikasi kuat tidak profesional dalam menyikapi demonstrasi, hingga memakan korban jiwa akibat 'terlindas' mobil BRIMOB," tulisnya di Instagram pribadinya, hari ini.

"Saya mendesak pihak kepolisian bertanggung jawab. Mendukung Presiden Prabowo untuk mengevaluasi seluruh jajaran kepolisian!" lanjutnya.

Aktor dan Youtuber, Denny Sumargo, turut bersuara menyampaikan duka cita dan mengunggah foto dari tangkapan layar video mendiang Affan yang terlindas mobil barracuda Brimob.

"DIAM BUKAN PILIHAN!!," tulisnya

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Saya mendapat kabar driver ojol yang terlindas mobil aparat tadi sudah berpulang ke hadapan Tuhan sekitar jam 9 malam. Saya mendoakan beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan dan diberikan kekuatan untuk keluarganya," tulis pria yang karib disapa Densu pada instagram story.

Tak hanya itu, Maia Estianty juga memberikan pandangannya di akun instagramnya.

"KALAU BEGINI, MAU SALAHKAN SIAPA ??? Melihat video selintas, bentrok demo di DPR, dan kemudian ada kejadian mobil rantis BRIM?? melindas sopir ojol.... Ngenes... dan sedih... Yaa Allah, kok sampai seperti ini.... Yang terlewat di pikiranku saat melihat videonya adalah, demo memang harus dijaga oleh aparat, tapi kalau tindakan semena-mena itu di luar nurul....," tulisnya di Instagram pribadinya.

"Driver ojol Affan Kurniawan, semoga jiwamu diterima di sisi Allah swt... Dan kira2 petugas yang bertugas, kejadian seperti ini bisa malah membuat banyak warga makin geram.... Semoga keluarga yang ditinggalkan, diberikan keikhlasan dan kesabaran luar biasa.... Dan aku hanya rakyat biasa yang hanya bisa berdoa dan sekaligus terbengong-bengong... Kira2 menurut pendapat kalian bagaimana guys???," sambungnya dengan menyematkan emoticon sedih.

Arief Muhammad, kreator konten dan pengusaha turut menyuarakan tuntutan keadilan di Instagram pribadinya. “Usut tuntas," tulisnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menyampaikan permintaan maaf langsung kepada keluarga korban, sekaligus menjanjikan bantuan penuh dalam proses pemakaman dan kebutuhan lain yang diminta keluarga.(M-2)