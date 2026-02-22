Daftar Film Top 10 di Netflix Indonesia, Film Lokal Mendominasi

FILM-FILM Indonesia berhasil kuasai Top 10 Netflix di Indonesia semenjak 9 Februari lalu. Kehadiran beberapa film lokal ini berhasil menggeser beberapa film yang menduduki Top 10 pada pekan sebelumnya, seperti Death Whisperer 3 dan 96 Minutes.

Berikut adalah daftar film yang berhasil menduduki puncak 10 Netflix di Indonesia:

Kang Solah from Kang Mak x Nenek Gayung Baca juga : Komedian Pete Davidson Bintangi I Slept with Joey Ramone Film horor komedi Indonesia menceritakan Solah Vincenzio (Rigen Rakelna) yang pulang ke kampung halaman bersama dengan Fajrul (Indra Jegel), Jaka (Tora Sudiro), dan Supra (Indro Warkop). Kepulangannya ini justru dicurigai oleh penduduk sebagai penyebab ancaman supranatural.

Tukar Takdir Penerbangan Jakarta Airways 79 hilang kontak dan ketika ditemukan hanya Rawa (Nicholas Saputra), salah satu penumpang, yang dinyatakan sebagai satu-satunya penumpang yang selamat. Rawa kemudian dipertemukan dengan putri dari pilot penerbangan tersebut, Zahra (Adhisty Zara), dan istri penumpang yang bertukar tempat duduk dengannya, Dita (Marsha Timothy). Baca juga : Film The Queen's Gambit Populerkan lagi Olahraga Catur

Pencarian Terakhir Setelah hilangnya istri Tito (Donny Alamsyah) di Gunung Sarangan membuat sang anak, Drupadi (Adzana Ashel) murung, kehadiran para sahabat, kekasih, dan pamannya masih belum cukup untuk menghapus duka Drupadi. Pada ulang tahun ke-17, Drupadi berangkat ke Gunung Sarangan untuk mencari ibunya.

Maryam: Janji & Jiwa yang Terikat Berdasarkan kisah nyata, Maryam (Claresta Taufan) hidup dengan teror yang tak pernah berhenti. Sosok tak kasat mata mengikatnya dalam janji kelam, mengikuti setiap langkahnya, dan membisikkan kata-kata yang hanya bisa ia dengar. Maryam mencoba melepaskan diri, tetapi hanya semakin memperkuat sosok tak kasat mata untuk menjeratnya.

Yakin Nikah Menjelang pernikahan saudaranya perempuannya, Niken (Enzy Storia) harus mengatasi mantan kekasih yang terus mengganggunya, pacar yang terobsesi dengan pekerjaan, dan tekanan keluarga yang semakin besar untuk menikah. Ekspektasi akan pernikahan yang sempurna membuatnya semakin dilema.

Dia Bukan Ibu Vira (Aurora Ribero) tinggal bersama ibu dan adiknya. Sang Ibu (Artika Sari Devi) tiba-tiba berubah menjadi sosok yang ceria, cantik, dan sukses, tetapi Vira menyadari hal yang aneh dalam ibunya. Sang Ibu mulai melukai pelanggan dan menyerang adiknya. Vira memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi pada sang Ibu.

Even If This Love Disappears Tonight Film ini menceritakan tentang Han Seo Yoon (Shin Si Ah), gadis yang mengidap anterograde amnesia yang membuatnya kehilangan ingatan setiap bangun tidur, dan Kim Jae Woon (Choo Young Woo). Keduanya menjalin kisah asmara baru setiap hari, ketika Seo Yoon membuka matanya di pagi hari.

Surat untuk Masa Mudaku Di sebuah panti asuhan, seorang remaja pemberontak dan pengurus yang pendiam tanpa diduga menjadi sahabat. Hubungan persahabatan diantara keduanya terjalin saat mereka berusaha untuk berdamai dengan masa lalu yang penuh luka.

Sukma Kepindahan Arini (Luna Maya) dan keluarganya ke kota kecil justru menjadi petaka bagi mereka sebab adanya cermin kuno di ruang rahasia. Arini harus segera membongkar masa lalu dan misteri dari cermin tersebut sebelum semuanya terlambat.