Asa Winasis Rilis Single Forever Yours

Asa Winasis(MI/HO)

MUSISI dan produser asal Jakarta, Asa Winasis, merilis karya terbarunya berjudul Forever Yours, sebuah lagu yang menggambarkan sisi gelap dan sunyi dari cinta yang diam-diam tumbuh — penuh hasrat, tapi tanpa keberanian untuk mengungkapkan.

Dirilis secara digital pada 1 Agustus 2025, Forever Yours menyuguhkan perpaduan unik antara pop, rock, sinematik, dan nuansa EDM modern.

Lagu ini mengangkat perspektif seorang pria yang terobsesi dengan seorang perempuan, namun hanya bisa mencintai dari kejauhan. Tenang, namun intens.

Diproduseri secara independen oleh Asa sendiri, lagu ini direkam di dua negara: rekaman vokal dan drum dilakukan di Inggris, sementara sebagian besar produksi lainnya diselesaikan di Jakarta.

Karya ini berkolaborasi dengan musisi dari Indonesia dan UK — termasuk pianis Frans Martatko Filman, mantan anggota band Soulvibe, serta menghadirkan permainan drum live dari Mat Hector (drummer Iggy Pop), di mana salah satu lagu dari band-nya baru-baru ini sempat menduduki peringkat #1 tren global.

"Lagu ini bercerita tentang ketegangan yang diam. Tentang rasa yang besar, tapi hanya dipendam. Aku ingin membuatnya terasa sinematik, seperti adegan film yang tak punya dialog tapi sarat makna," ujar Asa.

Dengan lapisan string orchestra, ketukan perkusi ritmis, synth analog, dan gitar berdistorsi, Forever Yours menciptakan atmosfer megah dan misterius — mengingatkan pada nama-nama seperti The Killers, Halsey, hingga Coldplay, namun tetap menyuarakan karakter khas Asa: rapi, emosional, dan penuh kontrol.

Sebelumnya, Asa telah merilis single Just For Now yang berhasil menembus Top 40 Future Hits UK Radio dan mendapatkan ulasan dari media musik Inggris seperti A&R Factory dan New Music Review.

Berkat pencapaian ini, Asa kini tergabung dalam Blinding Management, manajemen musik berbasis di Inggris yang menaungi sejumlah talenta kreatif lintas negara. (Z-1)