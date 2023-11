Rosie Darling Rilis Album Perdana

MUSISI bergenre indie-pop asal Amerika Serikat (AS), Rosie Darling, resmi merilis album perdananya Lanterns. Album yang dirilis melalui label musik Nettwerk ini merupakan sebuah eksplorasi dari kumpulan pengakuan, rasa patah hati, dan juga titik penerimaan untuk segala hal yang telah terjadi. Dengan kemahirannya dalam merangkai lirik serta kemampuannya menampilkan vokal khasnya yang lembut, pada album ini, Darling benar-benar menciptakan sebuah album yang rasanya murni dan juga otentik bagi dirinya. Single utama album ini, The Longest Goodbye, adalah bentuk refleksi tulus Darling mengenai rasa sakit yang ia pernah alami sekaligus nostalgia akan sebuah hubungan yang masih ia dambakan, meski sudah berusaha semaksimal mungkin untuk move on. Baca juga: Rosie Darling Rilis Single Boxes Setiap lagu pada album ini membahas berbagai macam aspek dari kehidupan dan juga ruang emosi Rosie, yang pada akhirnya membawa siapapun yang mendengarkan album ini ke dalam sebuah perjalanan intim dan luar biasa. Berkolaborasi dengan Justin Gammella (yang telah berkolaborasi dengan FINNEAS dan Ashe), Wynter Bethel dari Tommy Lefroy, dan penyanyi sekaligus penulis lagu asal Swedia, Boy in Space, Hilda Stenmalm, Darling sukses menghasilkan kumpulan lagu bergenre pop alternatif yang puitis dan emosional, yang membongkar segala emosi yang kita rasakan saat memasuki masa dewasa. Pada album Lanterns ini, pendengar ditantang untuk melihat sesuatu lebih dalam dan menerima apa yang kehidupan ini berikan kepada kita. Baca juga: Gandeng Boy In Space, Rosie Darling Rilis Single Nail In The Coffin "Aku ingin merayakan segala kesulitan yang pernah aku hadapi di hidup ini, termasuk rasa sakit dan juga bagaimana akhirnya aku bisa menemukan cara terbaik untuk menyembuhkan diriku sendiri. Aku ingin mendorong orang-orang untuk bisa memiliki hati yang lebih kuat untuk menghadapi segala macam tantangan dan juga menghargai siapa kita sekarang, terlepas dari apa yang pernah kita lewati masa lalu," ungkap Darling. Darling, yang merupakan seorang penyanyi-penulis lagu indie-pop yang kini berbasis di Los Angeles, dikenal karena melodi-melodi yang mengalir dan lirik-lirik yang menyentuh. EP perdananya, Coping, yang rilis pada 2021 dan EP Golden Age, pada 2022, telah memulai langkah kariernya yang terus menanjak, dengan lebih dari 200 juta stream secara global dan Coping telah merajai tangga lagu viral di Spotify – masuk daftar lagu Viral 50 di 8 negara di Asia termasuk Indonesia dan juga Top 20 di chart Viral Global, serta mendapat dukungan dari berbagai media seperti VH1 India, MTV Asia, Rolling Stone India, dan masih banyak lainnya. (RO/Z-1)

MUSISI bergenre indie-pop asal Amerika Serikat (AS), Rosie Darling, resmi merilis album perdananya Lanterns. Album yang dirilis melalui label musik Nettwerk ini merupakan sebuah eksplorasi dari kumpulan pengakuan, rasa patah hati, dan juga titik penerimaan untuk segala hal yang telah terjadi.

Dengan kemahirannya dalam merangkai lirik serta kemampuannya menampilkan vokal khasnya yang lembut, pada album ini, Darling benar-benar menciptakan sebuah album yang rasanya murni dan juga otentik bagi dirinya.

Single utama album ini, The Longest Goodbye, adalah bentuk refleksi tulus Darling mengenai rasa sakit yang ia pernah alami sekaligus nostalgia akan sebuah hubungan yang masih ia dambakan, meski sudah berusaha semaksimal mungkin untuk move on.

Baca juga: Rosie Darling Rilis Single Boxes

Setiap lagu pada album ini membahas berbagai macam aspek dari kehidupan dan juga ruang emosi Rosie, yang pada akhirnya membawa siapapun yang mendengarkan album ini ke dalam sebuah perjalanan intim dan luar biasa.

Berkolaborasi dengan Justin Gammella (yang telah berkolaborasi dengan FINNEAS dan Ashe), Wynter Bethel dari Tommy Lefroy, dan penyanyi sekaligus penulis lagu asal Swedia, Boy in Space, Hilda Stenmalm, Darling sukses menghasilkan kumpulan lagu bergenre pop alternatif yang puitis dan emosional, yang membongkar segala emosi yang kita rasakan saat memasuki masa dewasa.

Pada album Lanterns ini, pendengar ditantang untuk melihat sesuatu lebih dalam dan menerima apa yang kehidupan ini berikan kepada kita.

Baca juga: Gandeng Boy In Space, Rosie Darling Rilis Single Nail In The Coffin

"Aku ingin merayakan segala kesulitan yang pernah aku hadapi di hidup ini, termasuk rasa sakit dan juga bagaimana akhirnya aku bisa menemukan cara terbaik untuk menyembuhkan diriku sendiri. Aku ingin mendorong orang-orang untuk bisa memiliki hati yang lebih kuat untuk menghadapi segala macam tantangan dan juga menghargai siapa kita sekarang, terlepas dari apa yang pernah kita lewati masa lalu," ungkap Darling.

Darling, yang merupakan seorang penyanyi-penulis lagu indie-pop yang kini berbasis di Los Angeles, dikenal karena melodi-melodi yang mengalir dan lirik-lirik yang menyentuh.

EP perdananya, Coping, yang rilis pada 2021 dan EP Golden Age, pada 2022, telah memulai langkah kariernya yang terus menanjak, dengan lebih dari 200 juta stream secara global dan Coping telah merajai tangga lagu viral di Spotify – masuk daftar lagu Viral 50 di 8 negara di Asia termasuk Indonesia dan juga Top 20 di chart Viral Global, serta mendapat dukungan dari berbagai media seperti VH1 India, MTV Asia, Rolling Stone India, dan masih banyak lainnya. (RO/Z-1)