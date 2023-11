Reza Rahadian Raih Piala Citra Kelima Lewat Film Berbalas Kejam

AKTOR Reza Rahadian kembali mengukuhkan kemampuan sebagai aktor terbaik lewat penghargaan yang ia terima sebagai Pemeran Pria Utama Terbaik di ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2023 sekaligus mengantarkan sang aktor meraih Piala Citra kelima sepanjang kariernya. "Alhamdulillah. Berat ini buat saya malam hari ini. Tapi terima kasih kepada produser, sutradara, dewan juri FFI yang begitu keukeuh, kepada orangtua, keluarga, dan sahabat-sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu," kata Reza dalam pidatonya di atas panggung Malam Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia 2023 di Jakarta, Selasa (14/11). Reza, yang bermain dalam film Berbalas Kejam berhasil mengungguli rekan-rekannya di film lain yaitu Abimana Aryasatya lewat film The Big 4, Angga Yunanda (Budi Pekerti), Jose Rizal Manua (Onde Mande), dan Vino G Bastian (Buya Hamka volume 1). Baca juga: Serial Kawin Tangan yang Dibintangi Reza Rahadian dan Mikha Tambayong Mulai Proses Produksi Reza juga mengapresiasi lawan main di film Berbalas Kejam yaitu Laura Basuki yang dia anggap telah menjadi rekan bermain yang luar biasa. "Terima kasih juga para nominasi aktor terbaik yang memberikan performa luar biasa tahun ini. Saya merasa begitu terhormat berada di sisi kalian. Piala ini saya dedikasi untuk Komite Kerja FFI," tambah Reza. Sebagai penutup, Reza mendedikasikan keberhasilan pada ajang kali ini kepada sang manajer yang telah mendampinginya selama 14 tahun meniti karier dalam industri perfilman Indonesia. Baca juga: Reza Rahadian Hapus Peran MC di Malam Anugerah Piala Citra FFI 2023, Ini Alasannya! "Terima kasih manajer saya Arya Ibrahim. Kami sudah bersahabat hampir 18 tahun. I love you always. Thank you everybody," tutup Reza. (Ant/Z-1)

