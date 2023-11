Hiatus 4,5 Tahun Dean Segera Comeback

AGENSI Universal Music Korea mengumumkan bahwa penyanyi R&B Dean akan merilis single baru, Sabtu (18/11) mendatang. Hal ini menandai kembalinya Dean setelah absen selama empat setengah tahun. Single terakhir Dean adalah Howlin' 404 yang dirilis di Amerika Serikat pada 31 Mei 2019. Kabar menarik datang dengan informasi bahwa T.Y, seorang produser yang bekerja dengan artis dari label Dean, serta duo elektronika Indonesia Galdive, akan berpartisipasi dalam single terbaru ini. Meskipun agensi belum merinci detail terkait judul dan konsep dari single baru ini, mereka memastikan bahwa informasi lebih lanjut akan segera diumumkan kepada publik, semakin membangkitkan antisipasi di kalangan penggemar. Baca juga: Jungkook BTS Duduki Posisi ke-5 di Billboard Hot 100 dengan Lagu Standing Next To You Dean, yang debut pada tahun 2015 dengan single I'm Not Sorry, dikenal melalui hits seperti D (half moon) (2016), 21 (2016), dan Instagram (2017). Setelah merilis single di Amerika, Dean menghentikan aktivitas solo, membuat para penggemar penasaran apakah ia akan kembali ke dunia musik. Kehilangan aktivitas di media sosial juga menimbulkan tanda tanya hingga ia muncul kembali dengan mengunggah video dirinya menyanyikan lagu dari Shiloh Dynasty. Baca juga: Chintana Jo Lakukan Comeback Lewat Single Where Did I Lost It? Seorang penggemar mengekspresikan kebingungannya terhadap keadaan terkini Dean dengan mengungkapkan, "Dia debut 9 tahun yang lalu tapi belum merilis album studio, dan sejak 2020, hanya tampil sebagai featuring dalam lagu-lagu artis lain selama 3 tahun. Terakhir kali muncul di siaran TV adalah pada tahun 2017. Bahkan, tidak ada pengumuman tentang album, tidak muncul di siaran, dan tidak ada konser." Frustrasi penggemar semakin terasa dengan pernyataan, "Dia selalu bilang 'Saya akan merilis album segera, saya sedang mengerjakannya, harap tunggu' selama bertahun-tahun. Bahkan akun Instagramnya pun ditutup, yang dulunya menjadi platform komunikasi bagi penggemar." Pada waktu itu, muncullah sebuah diskusi penggemar di komunitas online populer Korea. Mereka mencantumkan secara rinci discography dan pencapaian Dean sebelum mengekspresikan rasa penasaran mereka tentang apa yang terjadi pada seniman ini di dunia musik. Antusiasme dan kekhawatiran pun bergelora di kalangan penggemar, menunggu dengan penuh harap dan rasa ingin tahu untuk menyaksikan kembalinya Dean ke panggung musik. (Z-10)

AGENSI Universal Music Korea mengumumkan bahwa penyanyi R&B Dean akan merilis single baru, Sabtu (18/11) mendatang. Hal ini menandai kembalinya Dean setelah absen selama empat setengah tahun.

Single terakhir Dean adalah Howlin' 404 yang dirilis di Amerika Serikat pada 31 Mei 2019. Kabar menarik datang dengan informasi bahwa T.Y, seorang produser yang bekerja dengan artis dari label Dean, serta duo elektronika Indonesia Galdive, akan berpartisipasi dalam single terbaru ini.

Meskipun agensi belum merinci detail terkait judul dan konsep dari single baru ini, mereka memastikan bahwa informasi lebih lanjut akan segera diumumkan kepada publik, semakin membangkitkan antisipasi di kalangan penggemar.

Dean, yang debut pada tahun 2015 dengan single I'm Not Sorry, dikenal melalui hits seperti D (half moon) (2016), 21 (2016), dan Instagram (2017).

Setelah merilis single di Amerika, Dean menghentikan aktivitas solo, membuat para penggemar penasaran apakah ia akan kembali ke dunia musik. Kehilangan aktivitas di media sosial juga menimbulkan tanda tanya hingga ia muncul kembali dengan mengunggah video dirinya menyanyikan lagu dari Shiloh Dynasty.

Seorang penggemar mengekspresikan kebingungannya terhadap keadaan terkini Dean dengan mengungkapkan, "Dia debut 9 tahun yang lalu tapi belum merilis album studio, dan sejak 2020, hanya tampil sebagai featuring dalam lagu-lagu artis lain selama 3 tahun. Terakhir kali muncul di siaran TV adalah pada tahun 2017. Bahkan, tidak ada pengumuman tentang album, tidak muncul di siaran, dan tidak ada konser."

Frustrasi penggemar semakin terasa dengan pernyataan, "Dia selalu bilang 'Saya akan merilis album segera, saya sedang mengerjakannya, harap tunggu' selama bertahun-tahun. Bahkan akun Instagramnya pun ditutup, yang dulunya menjadi platform komunikasi bagi penggemar."

Pada waktu itu, muncullah sebuah diskusi penggemar di komunitas online populer Korea. Mereka mencantumkan secara rinci discography dan pencapaian Dean sebelum mengekspresikan rasa penasaran mereka tentang apa yang terjadi pada seniman ini di dunia musik. Antusiasme dan kekhawatiran pun bergelora di kalangan penggemar, menunggu dengan penuh harap dan rasa ingin tahu untuk menyaksikan kembalinya Dean ke panggung musik. (Z-10)