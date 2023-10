Pulang ke Indonesia, Putri Ariani Lanjut Sekolah dan Rilis Lagu Baru

USAI menduduki posisi keempat ajang America's Got Talent 2023, penyanyi Putri Ariani mengatakan, dirinya akan melanjutkan sekolah dan mengeluarkan satu lagu baru pada tahun ini. Hal itu disampaikannya kepada awak media di SMKN 2 Kasihan atau dikenal juga sebagai Sekolah Menengah Musik, Minggu (8/10).

"Putri akan melanjutkan sekolah dan yang pasti akan selalu berkarya," kata dia. Saat ini, Putri duduk di kelas XII SMKN 2 Kasihan dan sudah mempertimbangkan beberapa perguruan tinggi yang akan dituju setelah lulus dari SMKN 2 Kasihan, salah satunya The Juilliard School di Amerika.

Putri pun mengatakan, dirinya akan memberikan kejutan-kejutan dalam proyek-proyek bermusik yang dikerjakannya.

Putri masih merahasiakan proyek bermusik yang akan dikeluarkannya. Namun, ia mengatakan, sebuah lagi baru akan segera diluncurkan.

Putri memberi bocoran, lagi yang akan diluncurkan itu adalah lagu baru yang diciptakannya sendiri. Ia pun menyebut, lagi tersebut diciptakan tidak sampai sehari.

"Untuk single, (itu) akan dirilis akhir bulan ini," terang dia. Terkait lagu yang akan dikeluarkannya tersebut, ia meminta pecinta musik bisa memantau perkembangannya di media sosial.

Bersyukur

Putri mengaku, dirinya sangat bersyukur dan bangga atas capaiannya di AGT 2023. "Buat Putri this new beginning for me, this is new journey," kata dia.

Putri mengaku, dia selalu bersyukur atas semua yang telah dilakukannya. Menurut dia, semua itu telah dilakukan sebaik mungkin. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan

dukungan, termasuk kepala sekolah, guru-guru, dan teman-temannya di SMKN 2 Kasihan.

"Buat Putri, no need to be sad, no need to be disappointed (tidak perlu bersedih, tidak perlu kecewa," tutur dia.

Putri mengaku selalu menilai hal-hal yang dicapainya dari sudut pandang positif. Ia mencontohkan, pencapaiannya di AGT 2023 telah membuatnya semakin dikenal, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Selain itu, peluang-peluang baru baginya juga semakin terbuka.

"This is new beginning for me, this is a new journey (Ini menjadi awal yang baru bagi saya, ini adalah sebuah perjalanan baru)," ujarnya

Ia pun menganalogikan perjalanan hidupnya saat ini seperti lagu loneliness. Ketika orang kita sudah menganggapnya sesuatu yang baik, itu belum tentu yang terbaik di mata orang lain.

"Semua pengalaman memorable dan menarik," kata dia.

Salah satunya, di AGT 2023, satu sama lain peserta saling memberikan dukungan dan seru-seruan bareng laiknya sebuah keluarga.

Putri juga bercerita, salah satu dewan juri, Simon Cowell, berpesan kepadanya agar tidak berhenti dalam berkarya. Pesan itu menjadi salah satu penyemangat baginya untuk melanjutkan kiprahnya di dunia musik.

Putri pun berpesan agar jangan pernah takut untuk bermimpi dan percaya akan dapat meraihnya. "We are able, we are capable and we are equal, (kita dapat (mewujudkannya), kita memiliki kemampuan, dan kita setara," tutup dia.

(Z-9)