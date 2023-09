RM BTS Donasikan 100 Juta Won Korea untuk Kepentingan Ahli Forensik Korea

PERSONEL grup idola K-Pop BTS, RM, 29, baru-baru ini, mendonasikan 100 juta won (sekitar Rp1,1 miliar) kepada Korean Society of Legal Medicine sebagai dukungan terhadap pelatihan profesional.

Menurut Korean Society of Legal Medicine, pada 27 September, donasi itu diberikan karena hubungan RM dengan Lee Ho, seorang ahli forensik dan profesor di Universitas Nasional Chonbuk, yang ia temui di variety show tvN 'The Mysterious Dictionary of Useless Miscellaneous Human Knowledge.'

"Saya mendengar proses menjadi ahli forensik sangatlah sulit," kata RM dilansir dari AllKPop, Kamis (28/9).

Baca juga: RM, Jimin, V, dan Jungkook BTS Bergantian Daftar Wajib Militer hingga Akhir 2023

Dengan donasi tersebut, ia menyatakan dirinya sangat berempati dengan pentingnya pengobatan hukum dan dengan tulus menghormati mereka yang menapaki jalur menjadi ahli forensik karena misi mereka.

"Saya berharap dapat berkontribusi sedikit saja untuk pengembangan dan dukungan para ahli forensik dan pengembangan Perkumpulan Kedokteran Hukum Korea," ungkapnya.

Saat ini, Korea Selatan dilaporkan hanya memiliki sekitar 60 ahli forensik yang aktif. Yang lebih memprihatinkan adalah terbatasnya jumlah profesional medis yang ingin mengambil spesialisasi di bidang forensik, yang hanya 2 hingga 3 orang per tahun.

Baca juga: BTS Perpanjang Kontrak, BigHit Donasi untuk UNICEF

Mengingat kelangkaan dokter spesialis vital tersebut, kontribusi RM diharapkan dapat memberikan dampak nyata dan bermakna.

Donasi yang diberikan RM akan digunakan untuk pengembangan bakat, penelitian akademis, dan peningkatan sistem kedokteran hukum oleh Korean Society of Legal Medicine. Mereka pun berencana memberikan RM sebuah plakat penghargaan dan memberinya keanggotaan kehormatan. (Z-1)