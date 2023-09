Joko Anwar Siapkan Film Siksa Kubur untuk Tayang Tahun Depan

Joko Anwar tengah menyiapkan film terbaru bergenre horor yang diperkirakan akan tayang tahun depan. Film dari rumah produksi Come and See Pictures itu akan berjudul Siksa Kubur.

Sutradara berusia 47 tahun tersebut mengatakan film barunya itu akan berkaitan dengan film pendek yang pernah dia buat pada 2012, Grave Torture. Film pendek tersebut dapat ditonton di akun YouTube Joko Anwar. Ia memang menyarankan masyarakat untuk menontonnya terlebih sebelum nanti menonton Siksa Kubur.

“Cerita di film panjang Siksa Kubur akan berkaitan dengan cerita film pendeknya, dan akan diperluas plot maupun karakternya,” ungkap Joko Anwar melalui keterangan resmi, Kamis (14/9).

Dalam akun Instagram pibadinya, Joko Anwar juga memperkenalkan jajaran aktor dan aktris yang akan bermain di film itu. Salah satu nama besar ialah Reza Rahadian.

Selain Reza, nama-nama beken lainnya adalah Christine Hakim, Slamet Rahardjo, Fachri Albar, Arswendy Bening Swara, Happy Salma, Jajang C. Noer, Putri Ayudya, Niniek L. Karim, Djenar Maesa Ayu, Muzakki Ramdhan, Widuri Putri, Runny Rudiyanti, dan Kania Atmaja.

Dalam film ini, aktris pendatang baru Faradina Mufti didapuk sebagai pemeran utama.

“Saya dan seluruh tim merasa sangat bersyukur dan beruntung bisa bekerja sama dengan para panutan kesayangan kami ini,” tulisnya.

“Mudah-mudahan kami bisa memberikan kontribusi yang berarti untuk perfilman Indonesia. Amin. Syuting telah dimuali dan akan tayang di bioskop, segera tahun depan. Mohon doanya teman-teman,” tandas Joko Anwar.

Perlu diketahui, Joko Anwar merupakan salah satu sineas film horor sukses di Indonesia. Filmnya yaitu Pengabdi Setan, Pengabdi Setan 2 Communion, dan Perempuan Tanah Jahanam merupakan film yang mendapatkan banyak apresiasi dari para penonton baik di dalam dan luar negeri.

Film Perempuan Tanah Jahanam sendiri telah mengantarkan Joko Anwar meraih Piala Citra di ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2020 sebagai Sutradara Terbaik. (Z-11)