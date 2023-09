Vokalis Terserang Covid-19, Metallica Jadwal Ulang Konser

Vokalis Metallica James Hetfield dinyatakan positif covid-19. Metallica pun terpaksa menjadwal ulang konser mereka di Glendale, Stadion State Farm, Arizona, Amerika Serikat. James dan kawan-kawan memundurkan jadwal panggung dari 3 September ke 9 September.

“Sayang sekali, covid-19 telah menyerang James. Kami sangat kecewa dan menyesali ketidaknyamanan yang Anda alami," tulis pengumuman dari band tersebut di sosial media.

Promotor konser pun memberikan opsi penegmbalian dana kepada para penggemar yang tidak bisa hadir pada 9 September.

"Untuk informasi lebih lanjut, termasuk rincian pengembalian dana, jika anda tidak dapat bergabung akhir pekan depan, silakan kunjungi SeatGeek.com. Pantau terus Metallica.com dan media sosial kami untuk detail dan pembaruan tambahan," jelas unggahan tersebut.

Konser di Arizona merupakan bagian dari tur dunia bertajuk M72 mereka. Sejauh ini, negara-negara Eropa, Kanada dan Meksiko menjadi tujuan mereka.

“Kami menantikan untuk kembali menyelesaikan M72. Semua tiket untuk 3 September akan diberikan pada pertunjukan tanggal 9 September."

Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), varian EG.5 yang dikenal sebagai Eris kini memang tengah merebak di AS. Varian itu disebut-sebut terkait dengan varian XBB yang sudah beredar selama enam bulan terakhir dan memiliki mutasi tertentu yang mampu menghindari bentuk kekebalan tubuh. (People/Z-11)